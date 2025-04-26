مقال مرسل من وهب الحسيني

بواسطة: وهب الحسيني

تمر علينا اليوم الخامس والعشرين من شوال ذكرى وفاة امام الفقهاء سيدنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، وهو الذي تنتسب له الشيعة الامامية ، ولذلك يطلق عليهم الجعفرية نسبة له عليه السلام

فقد توفى الإمام الصادق عليه السلام في شهر شوال سنة 148هـ بالعنب المسموم الذي أطعمه به المنصور، وكان عمره الشريف حين إستشهاده خمساً وستين سنة، وروى الشيخ الطوسي وكذلك (الكليني) عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام إنّها قالت: كنت عند أبي الله عليه السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه ثم أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ ديناراً وأعطوا فلاناً كذا وكذا وفلاناً كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن؟ قلت: بلى، قال: أما سمعت قول الله عزوجل: «والذي يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب».

فقال: أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) الرعد:21، نعم يا سالمة ان الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

فهذا كان بعض خلقه اما علمه وتعليمه ، وتخرج اغلب ائمة المذاهب على يديه ، وبقية علومه فهو اكثر مما يمكن سرده في موضوع واحد بل بمواضيع كثيرة .

ربما اني على ما امكن منها في التعليقات.

صلوات الله وسلامه على سيدي الامام جعفر بن محمد الصادق امام الفقهاء .