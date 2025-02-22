مقال مرسل من احمد -فؤاد الغيم
بواسطة: احمد -فؤاد الغيم
ولد في الاحساء وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الحقوق في جامعة القاهرة، و الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا
يعد كاتبا غزير الإنتاج، إذ أصدر نحو 70 كتابًا، بمعدل كتاب كل سنة من عمره، صُنفت روايته العصفورية ضمن أفضل 35 رواية عربية، وله قصائد مغناة، منها قصيدة “أجل نحن الحجاز ونحن نجد”، التي غناها محمد عبده أنشودةً وطنية؛ومن الأعمال البارزة للقصيبي روايته شقة الحرية وهو من أوائل الوزراء السعوديين القلائل الذين وثَّقوا تجربتهم في كتاب، إذ وضع كامل تجربته بجميع تفاصيلها وخلفياتها في كتاب “حياة في الإدارة”.
من اشعاره
الديوان » السعودية » غازي القصيبي » سيدة الأقمار
عدد الابيات : 24 طباعة
ما بال سيدة الأقمار … تبتعد
وأمس كانت على أجفاننا تفدُ ؟
أراقها كوكب في الأفق مرتحلٌ
أم شاقها راهبٌ في الأرض منفردُ؟
فملت الوصلَ .. والأقمار أمزجةٌ
ناريّةٌ .. قلّما وفّتْ بما تعِدُ
أوّاه! سيّدةَ الأقمارِ! سيدتي!
أوّاهِ! لو تجد الأقمار ما نجدُ
أوّاهِ! لو تردُ الاقمارُ إن ظمِئتْ
مواردَ الالم الطاغي كما نَرِدُ
أوّاهِ! لو تسكبُ الأقمارُ أدمعَنا
ولو يعذّبُها التفكيرُ والسُهُد
أبحرتِ ، سيدةَ الأقمار ،عن رجلٍ
ما زال يبحرُ في أعماقِه الكمدُ
وراعَك الحزنُ في عينيه..مؤتلقاً
وصدّك اليأسُ في دنياه يحتشدُ
أتيتِ تبغين شعراً كُلُّه فرحٌ
أنشودةً عن زمانٍ كلُهُ رغدُ
و جولةٌ عبْرَ أحلام مورَّدةٍ
في هودجٍ بالندى الورديِّ يبتردُ
فما سمعتِ سوى الأشعارِ باكيةً
وما رأيتِ سوى الإنسانِ يرتعدُ
أنا الطموحُ الذي كلّت قوادمهُ
أنتِ الطموحُ الذي يسعى له الامدُ
أنتِ الشبابُ إلى الاعراس مُنطلقٌ
أنا الكهولةُ يومٌ ما لديه غدُ
أنتِ الحياةُ التي تنسابُ ضاحكةً
إلى الحياةِ .. أنا الموتُ الذي يَئِدُ
لا تعجَبي من صباحٍ فيه فُرقتُنا
بل اعجبي من مساءٍ فيه نتّحدُ
جميلةٌ أنتِ .. يحدوكِ الجمالُ كما
يحدو اللهيبُ فراشاً نحوه يفِدُ
جميلةٌ انتِ .. عيناكِ الزُمرُّدُ لا
يخبو .. وفي شفتيكِ الكَرْمُ والشُهُدُ
جميلةٌ أنتِ .. في أحراشِ مأسدةٍ
وهل يَعِفُّ وأنتِ الظبيةُ الأسدُ؟
هو الفراقُ! فماذا تامرين إذنْ؟
أنوحُ؟أصمتُ؟أجري عنك؟أتّئدُ؟
أقول”شكراً”؟ .. أكانت ليلةً هِبةً؟!
يا للكريمة .. إذ تسخو .. وتقتصدُ!
هل التقينا؟ أم الأوهام تعبثُ بي؟
أين التقينا؟ متى؟ ألسبتُ؟ألأحدُ؟
وهل مشينا معاً؟ في أيّ أمسيةٍ؟
في أي ثانيةٍ أودى بها الأبدُ؟
وهل همستِ”حبيبي!”أم سَمعتُ صدى
من عالم الجنِّ .. لم يهمس به أحدُ؟
أظنّ ما كان من تأليف راويةٍ
تحكي و تنسى .. فباقي الفصلِ مُفتقدُ!
هههههه
يعني ما خلصنا من عبطك في التعليقات صرت تنزل مواضيع ايضا ؟
وياريت استوفيت الموضوع حقه ، فالقصيبي اصلا ولد في الهفوف وهي جزء من الاحساء ولم تذكرها ؟! وهو من اصول بصرية ، فاغلبية اهل الاحساء هم شيعة من اصول عراقية .
كما لم تذكر انه في سنة ١٩٨٢ مسح الارض بالملك فهد برسالة معروفة فقام الملك عاقبه ونزله من وزير الى سفير في البحرين ، كما انه عندما مدح شهيدة فلسطونية سنة 2002 ال سعود سحبوه من سفير في لندن الى مرمطور عندهم !
حتى اجبروه ان يشتغل في محل للوجبات السريعة هههههه وهو المسكين الدكتوراه تبعه من جامعة لندن العريقة هههههه .
مما قاله القصيبي في رسالته الشعرية ( قصيدة) للملك فهد وهو يمسح به الارض ههههه
من ذا يحارب والغريم الثعلبُ
ومن المناضل والسلاح دسيسة
ومن المكافح والعدو العقربُ
تأبى الرجولة أن تدنس سيفها
قد يغلِب المقدام ساعة يغلَبُ
في الفجر تحتضن القفار رواحلي
الحر حين يرى الملالة يهربُ
والقفر أكرم لا يغيض عطاؤه
حينا ويصغي للوشاة فينضبُ
والقفر اصدق من خليلٍ وده
متغير متلون متذبذبُ
سأصبُّ في سمع الرياح قصائدي
لا أرتجي غنماً ولا أتكسبُ
واضح عنده انفة عراقية من اجداده هههههه فزعل الملك فهد وعاقبه وطرده من الوزارة بل طرده من بلاد الحرمين كلها وارسله كسفير في البحرين بلا شغل ولا مشغلة هههههه
حاول ان يقلد المتنبي العراقي الشيعي في شعره بذم كافور ، لكن الاعلام السعودي عملها كانها عتاب المتنبي لسيف الدولة ههههه لكن على مين واضحة . انها ادانة لال سعود وانهم طراطير هههههه
و تشاءُ أنت من البشائر قطرةً
ويشاءُ ربُك أن يُغيثك بالمطر
وتشاءُ انت من الأماني نجمةً
ويشاءُ ربُك أن يُناولك القمر
وتشاءُ أنت من الحياة غنيمة
ويشاءُ ربُك أن يسوق لك الدرر
وتظلُ تسعى جاهدا في همة
والله يعطي من يشاء إذا شكر
صباح الورد لشاعر و أديب نورت، صباح الياسمين لصاحب الذائقة الأجمل و الإختيار الأروع….
جميل ، جميل و جميل ….. في المعارض يُهدون الفنانين ورود ، هل لي أن أملأ هذه الصفحة وروداً علّي أوفي الناقل حقه من الثناء؟
يا سعدي أن الغيم أمطر هتاناً على المكان فنبتت الزهور به ……….
شُكراً فؤاد السعد….
!!
شكلك يا ولية ما قرأت ما كتبته انه موضوع غير موفى حقه ههههه وتبع واحد قص ولزق ههههههه ومع هذا انزله تحت عنوان بقلم اصدقاء نورت ههههههه المفروض يكتب مشاركات منقولة ، التلميذ تبعك طلع ليس فقط عبيط ومغيم على طول واستدبار ههههههه انما حرامي مقالات هههههههه الف مرة قلت لك تعلمي تزحلوق الى ان ياتيك نصيب بدل التعليم الذي خرج تلاميذ اغبياء وحرامية كمان ههههههه
صباح الخير والسرور
صباح الجوري شذا
تجربه اولى للنشر وسيكون هناك الافصل ان شاء الله
وشكرا لكلماتك الرائعه
صباحك سعادة لاتنتهي.
شكرا نورت للنشر تجربه اولى
الولية المعلمة قاعدة تشجع تلميذها البليد على سرقة جهد الاخرين وكتاباتهم ههههههه فقط في كلمة واحدة حاولت ان تقول له يخيبك ، فالمقال منقول ههههههه علّي أوفي الناقل حقه من الثناء؟
يعني عارفة ان المقال منقول وقص ولزق ؟ ههههههههه فعلى شنو الورود الهيصة والزمبليطة الي انتي عاملاها ؟ ههههههه
لا يكون تشفيرة وانا ما ماخذ بالي ؟ ههههههه
ماذا تقول أنت؟