ما أره الآن …. يلمح عن شيء رهيب ينتظر العرب و المسلمين

فقمت بتمزيق كل أوراقي …وروايتي … ومحوت كل خواطري

لم يعد هناك وقت أن نحلم أو نعيش في الخيال ..فالخطر قادم بنا لامحال

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ألم يأن الآوان أن نستقيظ من غفلتنا

لقد سئمنا الخطب الثائرة للنفوس … لن تفيد بشيء ومازالت الأجساد ساكنه ..فقدت مشاعرها وأحساسها بما حولها

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لم يتبقى لنا وقت لنداوي جراحنا ..علينا أن نهب سوياً فعدونا أضحى فوق رؤسنا جميعاً ..يفعل بنا كما يشاء

فحق علينا نحن أمة الحق المبين أن ندفع الظلم عن المستضعفين ولا نستكين

هذا النداء الآخير ….. فإن لم نستجيب له ونصدح به عبر الأفاق سوف نصبح مجرد ذكرى أو ماضي …مجرد سطور من قصة قديمة تحكي عن شعوب خانعه قتلها اليأس و هزمت نفسها

والقاها التاريخ في طى النسيان

فالتاريخ لا يذكر و لن يخلد سوى الأبطال

.فقم يا أخي إما نكون أبدا ..أو لا نكون فنصبح سراب

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قم يا أخي

لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصاح

هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطاح

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قم يا أخي في الله قم وحّد صفوفك للكفاح

قم يا أخي لا تخش إلا الله لا تخش النباح

قم يا أخي قم وامض فالله الموفق للفلاح

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قم يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود

قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود

قم يا أخي متوثّبا أثبت وجودك في الوجود

قم يا أخي قد آن أن تنفكّ من أسر القيود

قم يا أخي يكفي وعودا لن نَفيد من الوعود

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قم لا تنم ..

أين البطولة يا أخي؟ أين الشباب؟!

أين الكرامة يا أخي؟ أين الطموح إلى السحاب؟

أتخاف أن تلقى الحمام؟ أأنت ترهب أو تهاب؟

لا .. لا محال أن نموت أذلة نخشى الكلاب

فانهض وهيا يا أخي نمحو الهوان عن الهضاب