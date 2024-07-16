موضوع لاستبيان الحلول وطرح الافكار عن ما تمر به الامة وشعوبنا العربية على كافة الصعد ، سياسية و دينية و اجتماعية و ثقافية و فردية او جماعية …. والتحديات الحالية والمستقبلية وما يتوجب فعله ازائها ؟

اترك طرح ذلك للمعلقين المحترمين فقط طرح ذلك بادب وعقلانية ورصانة علمية ليدلو بارائهم ، وليكون نقاش جاد ومفيد حول ما يطرح .

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