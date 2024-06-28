المرأة النوبية مثالية
سألتنى امرأة نوبية لماذا نبحث عن عروسة نوبية لشاب ابن جارنا فتذكرت محاسن ومناقبهن فكتبت عن الانثى / المرأة النوبية : –
كلما نظر اليها شريكها او من يحبها أيقن أنه حاد البصر ، يِمَتٌِع نظره وبصيرته
و انفسح طرفه لم يرده شيء عن بعد النظر
إذا أبصرها رآها متهللة الوجه ،
إذا وقع عليها بصره وجدها طلقة المحيا
إذا اكتحلت بها عينيه وجدها مشرقة الجبين ،
إذا أبصرها من بعيد وجدها متألقة الغرة
إذا آنسها برق ثغرها ،
إذا أخذتها عيناه برقت ثناياها و أساريرها ،
إذا عجمتها عيناه بشت وابتسمت ،
إذا رمقها لمعت صفحتها ،
إذا شاهدها وجدت البِشر في وجهها ،
إذا رماها ببصره لمع في غرتها نور البِشر،
إذا رشقها بنظره تدفق السرور من وجهها ،
إذا سرح فيها نظره انطلق وجهها بِشرا ،
إذا تأملها وجدها انثى ضحوك ،
إذا حقق النظر اليها وجدها باسمة الثغر،
إذا رجع فيها بصره وجدها وقد أومضت عن ثغر فضي ،
إذا أدار فيها نظره وجدها وقد أومضت عن ثغر لؤلؤي ، وافترت عن ثغر نضيد
إذا توسمها وجدها وقد افترت ،
إذا قلب فيها طرفه وجدها قد كشفت عن ثنايا كالدرر ،
إذا صوب فيها طرفه وجد اسنانها مثل اللؤلؤ المنظوم ،
إذا حدق اليها ببصره وجدت أسنانها مثل حب الغمام ، ومثل الأقاحي و الجمان ،
إذا تفرسها وتعهدها بنظره سرته ،
إذا راقبها أفرحته ؛
إذا رنى إليها أجذلته ،
إذا دقق فيه النظر أبهجته ،
إذا حملق اليها أبكته ،
إذا رامقها حبرته ،
إذا خالسها النظر بشرته ،
إذا سارقها النظر شرحت صدره ،
إذا وجسسها بعينيه أثلجت نفسه ،
إذا أتبعها ببصره طيبت قلبه ،
إذا رفع اليها طرفه أقرت ناظره ،
إذا أمعن فيه النظر انفسح لها صدره ،
إذا نظر اليها بمجامع عينيه وجد بها برد كبده ،
إذا أطال فيها النظر أصبحت قرة عينيه ،
إذا رمقها ببصره وجد بها برد السرور.
إذا نظر إليها خلسة ، أو مليا ارتاح لها ،
إذا جعلها قيد عينيه وجد بها سرورا ومسرة ،
إذا نقدها بنظره لاحت عليه أريحية السرور ،
اذا نظر اليها من موضع عال وتطاول يبصرها أخذ منها هزة الطرب ،
إذا لقيها أدنى عائنة لم يملك نفسه من الطرب ،
إذا أدمنها استخفه الفرح ،
إذا أجل فيها نظره استفزته الأريحية ،
إذا نقد اليها بنظرة هزه السرور ،
إذا جعل عينيه تعجمها سحب أذيال الغبطة ،
إذا نظر اليها من طرف خفي جر ذيله فرحا ،
إذا استشرفها ببصره خفق فؤاده فرحا ،
إذا استنفضها شهق من الفرح ،
إذا تأمل وجهها يكاد يطير فرحا ،
إذا اجتلاها ببصره يكاد يخرج من جلده فرحا و لم يتمالك نفسه من الضحك ،
إذا رأرأ بعينيه فيها أمعن في الضحك وأكثر منه ، وأفرط فيه ،
إذا حرك حدقتيه و قلبهما فيها ذهب به الضحك كل مذهب
المرأة النوبية مثالية