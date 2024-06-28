المرأة النوبية مثالية

سألتنى امرأة نوبية لماذا نبحث عن عروسة نوبية لشاب ابن جارنا فتذكرت محاسن ومناقبهن فكتبت عن الانثى / المرأة النوبية : –

كلما نظر اليها شريكها او من يحبها أيقن أنه حاد البصر ، يِمَتٌِع نظره وبصيرته

و انفسح طرفه لم يرده شيء عن بعد النظر

إذا أبصرها رآها متهللة الوجه ،

إذا وقع عليها بصره وجدها طلقة المحيا

إذا اكتحلت بها عينيه وجدها مشرقة الجبين ،

إذا أبصرها من بعيد وجدها متألقة الغرة

إذا آنسها برق ثغرها ،

إذا أخذتها عيناه برقت ثناياها و أساريرها ،

إذا عجمتها عيناه بشت وابتسمت ،

إذا رمقها لمعت صفحتها ،

إذا شاهدها وجدت البِشر في وجهها ،

إذا رماها ببصره لمع في غرتها نور البِشر،

إذا رشقها بنظره تدفق السرور من وجهها ،

إذا سرح فيها نظره انطلق وجهها بِشرا ،

إذا تأملها وجدها انثى ضحوك ،

إذا حقق النظر اليها وجدها باسمة الثغر،

إذا رجع فيها بصره وجدها وقد أومضت عن ثغر فضي ،

إذا أدار فيها نظره وجدها وقد أومضت عن ثغر لؤلؤي ، وافترت عن ثغر نضيد

إذا توسمها وجدها وقد افترت ،

إذا قلب فيها طرفه وجدها قد كشفت عن ثنايا كالدرر ،

إذا صوب فيها طرفه وجد اسنانها مثل اللؤلؤ المنظوم ،

إذا حدق اليها ببصره وجدت أسنانها مثل حب الغمام ، ومثل الأقاحي و الجمان ،

إذا تفرسها وتعهدها بنظره سرته ،

إذا راقبها أفرحته ؛

إذا رنى إليها أجذلته ،

إذا دقق فيه النظر أبهجته ،

إذا حملق اليها أبكته ،

إذا رامقها حبرته ،

إذا خالسها النظر بشرته ،

إذا سارقها النظر شرحت صدره ،

إذا وجسسها بعينيه أثلجت نفسه ،

إذا أتبعها ببصره طيبت قلبه ،

إذا رفع اليها طرفه أقرت ناظره ،

إذا أمعن فيه النظر انفسح لها صدره ،

إذا نظر اليها بمجامع عينيه وجد بها برد كبده ،

إذا أطال فيها النظر أصبحت قرة عينيه ،

إذا رمقها ببصره وجد بها برد السرور.

إذا نظر إليها خلسة ، أو مليا ارتاح لها ،

إذا جعلها قيد عينيه وجد بها سرورا ومسرة ،

إذا نقدها بنظره لاحت عليه أريحية السرور ،

اذا نظر اليها من موضع عال وتطاول يبصرها أخذ منها هزة الطرب ،

إذا لقيها أدنى عائنة لم يملك نفسه من الطرب ،

إذا أدمنها استخفه الفرح ،

إذا أجل فيها نظره استفزته الأريحية ،

إذا نقد اليها بنظرة هزه السرور ،

إذا جعل عينيه تعجمها سحب أذيال الغبطة ،

إذا نظر اليها من طرف خفي جر ذيله فرحا ،

إذا استشرفها ببصره خفق فؤاده فرحا ،

إذا استنفضها شهق من الفرح ،

إذا تأمل وجهها يكاد يطير فرحا ،

إذا اجتلاها ببصره يكاد يخرج من جلده فرحا و لم يتمالك نفسه من الضحك ،

إذا رأرأ بعينيه فيها أمعن في الضحك وأكثر منه ، وأفرط فيه ،

إذا حرك حدقتيه و قلبهما فيها ذهب به الضحك كل مذهب

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