منطقة باسيفيك باليساديس الخلابة ومعها قصور مشاهير هوليوود تحترق في كاليفورنيا تحترق!

تواجه لوس أنجليس أسوأ حرائق غابات في تاريخها، إذ أتت النيران على 31 ألف فدان من الأراضي، وأدت إلى إجلاء 180 ألف شخص.

ولا تزال خمسة حرائق غابات مستعرة في مناطق باليساديس وإيتون وكينيث وهيرست وليديا في لوس أنجليس.

وصرح رئيس الإطفاء في كاليفورنيا، ديفيد أكونا، لبرنامج “توداي” على راديو بي بي سي 4، أن 10 آلاف بناية من المرجح أن تكون قد دُمرت، كما حذر من أن الرياح خلال الأيام المقبلة قد تؤدي إلى حدوث المزيد من الدمار في المنطقة.

وتحدث عدد كبير من المشاهير عن خسارتهم لممتلكاتهم ومنازلهم في الحرائق المدمرة، من بينهم النجم جيف بريدجز، الحائز جائزة أوسكار عن دوره في فيلم “قلب مجنون”، وشارك في بطولة المسلسل التلفزيوني “العجوز”، وقال إنه فقد منزله في ماليبو الذي ورثه هو وإخوته عن والديهم بعد أن دُمر في الحرائق.و من بين المشاهير الذين فقدوا منازلهم أيضاً في الحرائق، باريس هيلتون وبيلي كريستال وآدم برودي.وميل غبسون والقائمة طويلة جدا ! وهناك خسائر في الارواح حيث اعلن عن وفاة عشرة اشخاص واعداد من الجرحى كما انه الخسائر المالية تزيد عن ستين مليار دولار حسب التقديرات الاولية.