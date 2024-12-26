هل حان الوقت للصعود والعيش على القمر ؟

في زمن مليء بالمشاكل على سطح كوكب الارض وما عادت الحياة في الارض امنة لا سياسيا ولا ماديا ولا امنيا ، وتعيش البشرية صراعات مختلفة وتواجه تهديدات خطيرة ، فامام هذه الحالة المزرية هل على الاذكياء ان يخططوا للرحيل عن هذا الكوكب الى كواكب اخرى او في القليل الى جارنا القمر ؟

تبدو الفكرة مدهشة ومقبولة لاصحاب العقول او الخيال الواسع !

وهذا ما يعمل عليه اليابانيون اليوم .

فقد اطلقوا مشروع متكامل للعيش على القمر .

فقد اعلن خبراء مركز دراسة الأنشطة البشرية في الفضاء بجامعة كيوتو اليابانية وشركة كاجيما مشروع Lunar Glass NEO المشترك لإنشاء نظام بيئي مغلق مع جاذبية اصطناعية لسكن الإنسان على القمر.

ويذكر أن جامعة كيوتو وشركة كاجيما أعلنتا في عام 2022 عن إجراء دراسة مشتركة لمشروع بعنوان “مرافق الجاذبية الاصطناعية للسكن على القمر والمريخ”. وحددت الدراسة وطورت ثلاثة مفاهيم أساسية ضرورية للسكن في الفضاء: الجاذبية الاصطناعية، والنظام البيئي المحدود، ونظام نقل الجاذبية الاصطناعي.

ومن أجل التنفيذ التدريجي لجميع المفاهيم الضرورية وفقا للوثيقة، ستركز الدراسة على المراحل التالية: الجدوى الفنية لهيكل وتصميم الأشياء، ومدى ملاءمتها لحياة الإنسان، وتقييم تأثيرها على جسم الإنسان، وكذلك إنشاء أنظمة بيئية مغلقة لاستخدامها مرة أخرى في إنشاء مرافق للعيش على القمر. وأحد أهداف الدراسة هو البدء في إنشاء هيكل مماثل على الأرض.

ووفقا للخبراء سيكون “المقر” على القمر عبارة عن هيكل زجاجي على شكل القطع المكافئ يثبت على قاعدة دائرية. ويبلغ قطره حوالي 200 متر وارتفاعه حوالي 400 متر، ما سيخلق الظروف الملائمة لعيش ما يصل إلى 10 آلاف شخص. وبنتيجة الدوران، ستنشأ جاذبية اصطناعية داخل الهيكل، وستكون المناطق السكنية على طول جدرانه.

بالتوفيق ونراكم هناك .