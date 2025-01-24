وانا اقرأ خبر اعلان وزير خارجية حكومة الادارة السورية الجديدة ، بان سوريا ستصبح مثل سنغافورة او هكذا يتمنى …!

تبسمت مستغربا … ولكن بالحقيقة متمنيا ذلك لسوريا من كل قلبي ، فهي دولة شقيقة وجارة ولاهلها فضل على العراقين في ايام محنهم.

وبين إعلان أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أن حكومته تستلهم من تجربة سنغافورة، واللحظة التي بكى فيها لي كوان يو أول، رئيس حكومة للجزيرة حزناً وهو يعلن استقلالها، رحلة طويلة عمرها 60 عاماً تحوّلت خلالها سنغافورة من إقليم فقير منبوذ لا تريده ماليزيا، إلى لؤلؤة القارة الآسيوية وواحدة من أكثر الدول ثراءً.

في المنتدى الاقتصادي العالمي في قرية دافوس السويسرية، مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، قال الشيباني :”إن الإدارة الجديدة في سوريا تستلهم التجارب الناجحة… و كالنموذجين السنغافوري، والسويسري”، معتبراً أن سوريا ستكون مكان سلام وتطوّر ونمو، ومكاناً خالياً من الحروب، وتنتقل إلى النمو والابتكار.

اللهم اجعل سوريا وكل دولنا العربية مثل سنغافورة وسويسرا معا ،

قولوا امين.