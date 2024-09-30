من الجيد على كل الاصعدة ان نراجع اعمالنا وافكارنا ، في عملية التثبت من اليقين ، او استخلاص التجارب والحكمة مما حصل او مما عملنا ، فان وجدناه صح استمرينا فيه ، وان كان هناك قصور او خطأ نعمل على تداركه وتصويبه ، كي تجري امورنا في قادم الايام بشكل افضل واكثر دقة وحكمة .

فلنسأل انفسنا : هل كان ممكن ادارة معركتنا مع العدو بشقيها السياسي والعسكري بشكل اكثر نجاعة ؟؟ ، وكذلك معركة البناء واعداد الانسان في دولنا، هل كان ممكن تحقيقه بشكل افضل ؟ خاصة في السنوات العشرين او الثلاثين الماضية من عمر دولنا العربية والاسلامية ؟

جيد ان نراجع كل التفاصيل المتعلقة في تلك المرحلة الى يومنا هذا ، لنقف على مواقع الصح والخطأ، وتستفاد من التجارب، ونبتدع اساليب افضل واصح واكثر جدوى تؤدي لتحقيق اهدافنا وما نصبو اليه.

فالمراجعة لما فعلنا امر محمود وموصى به دينيا ودنيويا .

وهذا يحتاج له مفكرين وباحثين ودراسات من طراز علمي مبدع الى جانب الاستماع الى ابسط انسان في دولنا ، كما تعمل المؤسسات العلمية والبحثية في الدول المتقدمة ، واستبيان اراء شعوبها ، ورفع ذلك الى اصحاب القرار ليكونوا على دراية بما هو مطلوب عمله .

الوقت ليس متأخر للتصحيح او التشبث بما هو صح ، او حتى ايجاد ما هو افضل للمسيرة.

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