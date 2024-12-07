الاحداث الاخيرة في سوريا ، و سيطرة المعارضة على حلب وحماة وتقدمها نحو حمص ، فتح باب التأويلات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ، واصبح الكل يحلل استراتيجيا وعسكريا !

والمصيبة ان البعض يجزم انها نهاية الزمان ، و يستعرض احاديث على انها الملاحم التي ذكرت في الاحاديث النبوية الشريفة ؟!!

من اين ياتي البعض بهذه التفسيرات ؟!

وما ادراكم انها ليست ملاحم اخر الزمان انما طبخة باذنجان لا اكثر !

لطالما رأينا مثلها في منطقتنا في العقود الاخيرة .

اليس من الافضل ان لا نجزم بشيء وتذهب بنا التأويلات المتعسفة لتفسير باحاديث نبوية شريفة بشكل مغلوط ؟

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