في ذكرى مولد امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه في الثالث عشر من رجب،

لنستعرض ما قال فيه المسلمون وغيرهم :

جبران خليل

«و ما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة،و تعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة،و تصور ملوك الفرنج و الروم صورته في بيعها و بيوت عباداتها،و تصور ملوك الترك و الديلم صورته على أسيافها ».

«و ما أقول في رجل أقر له أعداوه و خصومه بالفضل،و لم يمكنهم جحد مناقبه و لا كتمان فضائله،فقد علمت أنه استولى بنو امية على سلطان الإسلام في شرق الأرض و غربها،و اجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره و التحريف عليه و وضع المعايب و المثالب له،و لعنوه على جميع المنابر،و توعدوا مادحيه بل حبسوهم و قتلوهم،و منعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا،حتى حظروا أن يسمى أحد باسمه،فما زاده ذلك إلا رفعة و سموا،و كان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه،و كلما كتم يتضوع نشره،و كالشمس لا تستر بالراح ،و كضوء النهار إن حجبت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثيرة.و ما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة،و تنتهي إليه كل فرقة،و تتجاذبه كل طائفة،فهو رئيس الفضائل و ينبوعها و أبو عذرها

المؤرخ كارلايل

* باعتقادي ان الامام علي شخصيه جذابه وعطوفه

دانتي في الكوميديا الالهيه

* جمرة النار الحارقه كان النبي محمد وعلي بن ابي طالب وما يستطيع الناس تحمل هذا

جيرارد اوبنز

* سيظل علي بن ابي طالب فارس الاسلام والنبيل الشهم

ادوارد جيبون

* شخصية فريده متالقه شاعر ومؤمن ونبيل وقديس , حكمته كالنسيم الذي يتنفسه كل انسان فهي اخلاقيه وانسانيه , منذ تولده والي وفاته كان حكيما جمع تلاميذه وناداهم باخوتي واحبائي , حقا كان هارون المتجدد صدّيق النبي موسى كما وصفه النبي محمد (ص)

سير ويليام موير

* بذكاءة المتالق , وعطفه , وتاثيره الساحر في حياة من خالطه وجالسه ,,, وكونه موضع ثقة صحبه ومجتمعه , مذ كان فتى صغير السن وهو يبذل ويجود بروحه وحبه للدفاع عن النبي محمد ورسالته السمحاء , متواضع وبسيط , يوما حكم نصف العالم الاسلامي بالخير لا بالسوط

هنري ستووب

* ازدرى العالم المادي ومجده الخادع , خشى الله وكان محسنا جواد الي الخير , الاول والسابق الي كل فعل الالهي وحكمه , كان اجتماعيا ويملك ابداعا وذكاءا حادا ولذا بدا غريبا على مجتمعه لان الابداع لم يكن شائعا , لم يمتلك تلك العلوم التي تنتهي على اللسان ولكن تلك العلوم والحكمه الخفيه التي تمتد ولا تنتهي او تموت

روبرت اوزبورن

* حفظ الاسلام الحقيقي والذي نادى به النبي محمد علي يد علي بن ابي طالب

واشنطن آرفنغ

* كان من انبل عائله من قبيلة قريش. لديه ثلاث صفات يعتز بها العرب : الشجاعه والبلاغه ، والسخاء, روحه الباسله استحقت لقبا خالدا من النبي محمد (أسد الله ) نماذج بلاغته لا زالت مؤثره على كل لسان عربي وعلى كل تفسير قرآني , وعلى كل مثل وقول ساد الامه العربيه الي يومنا , في كل جمعه كان يلقنهم حكمته وما انزل علي النبي ليذكرهم بما وعاه صدره وفيه خزائن العلوم الالهيه , وهذا دليل علي سخائه وتواضعه وحبه دون شرط مسبق .

( من كتاب خليفة النبي محمد – لندن – 1850)

* كان آخر الفرسان النبلاء بالتاريخ الاسلامي الذي صاحب النبي محمد والخلفاء وظل الناصح للامه ترجمت اعماله واقواله وحكمته للغات عديده

الامم المتحدة واصدارها لنهج البلاغه

* يحوى نهج البلاغه رساله الامام علي الي مالك الاشتر وفيها وصايا لكل حاكم عن نشئة الدول ودعم الحكم ,, ان الامم المتحده – وبصفه عاجله – تنادى أمة العرب ان يقرؤوها ويطلعوا عليها للالتزام بادابها واعتبارها انموذج لهم .

الشاعر المسيحي جورج جرداق:

إنّ عليّاً يمثّل في جملة كيانه جانباً عظيماً من العدالة الكونية الشاملة

وغيرهم كثر مما لا يحصى وقفوا مذهولين من معجزة رسول الله صلى الله عليه واله ، فعلي عليه السلام معجزة محمد صلوات الله عليهما والهما كما هو القران، وعلي عليه السلام عدل القران، بل هو القران الناطق .. مثلما الذي عندنا بين الدفتين ويسمى القران الصامت !

سلام عليك سيدي امير المؤمنين ابا تراب علي .

أنا و جميع من فوق التراب‏ فداء تراب نعل أبي تراب.