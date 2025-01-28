((وما كان للمال الحلال أن يضر صاحبه ))

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الأخوات والإخوة الأعزاء

صباحكم خير وكلمة طيبة نافعة بإذن الله

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أتعجب ممن يروجون لإشياء هالكة لصحة والمال

حتى في أفلامنا يتم الترويج لها

فنرى البطل قبل أن يضرب العصابة بأكملها

تكون في يديه سجاره ..فيشرب منها نفسين ثم يلقي بها قبل أن يجهز على أفراد العصابة ويفروا منه هاربين

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التدخين هي آفة العصور على مر الزمان

ودائماً تخبرنا الأحصايئات بعدد حالات الوفاة بسبب التدخين

أرقام مرعبه ..اكثر مما يموتوا في الحروب والحوادث المرورية

ورغم ذلك .

يبقى الوضع كما هو عليه ( إلا من رحم ربي )

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كلنا نعلم عن الأرباح والمكاسب التي تجنيها شركات التبغ والسجائر

من أول المزارع التي تزرع حتى المصانع التي تصنع

حتى الشركات التي تصدر

حتى الكشك الصغير الذي يربح يوميا من مبيعات السجائر

الجميع يربح ..

.والخاسر الوحيد هو أنت أيها المدخن

والعجيب والمدهش أنك تدفع المال مقابل و ثمن ضررك

والأعجب أنهم يعلمون

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لا أحد يجهل الأضرار والأمراض التي تحدث بسبب التدخين

ليس فقط سرطان الرئه ….بل أمراض لاتخطر على بالك

ومنها المميت ..مثل حدوث ذبحة صدرية بسبب ذيادة حموضة الدم فتحدث الجلطة عندما تتجمع الصفائح الدموية

أن ثلث وفيات السرطان عالميا سببها التدخين

فمن المعروف أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 60 مادة مسرطنة تدخل إلى خلاياك وتدمرها

وعندما تبقى الخلايا المدمرة على قيد الحياة فإنها تتكاثر وتتورم وهنا يحدث السرطان بأنواعه المختلفة مثل سرطان الرئة، الكبد، المرئ، الحنجرة، والفم.

والسجائر تحتوي على النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون

وسيانيد الهيدروجين، وأكسيد النيتروجين، وفورمالدهيد، وبنزين، ونيكوتين، وغيرها.

وسبب الأدمان أن النيكوتين يصل إلى الدماغ بسرعة (في غضون 10 ثوان)

أول أﻛﺴـــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻫﻮ ﻏﺎز ﺳـــﺎم و اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ أول أﻛﺴـــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن CO ﻓﻲ اﻟـــﺪم، وأول أﻛﺴـــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑـــﻮن ﻳﻤﺘـــﺰج ﻣـــﻊ اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻟﺪم، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ا›وﻛﺴـــﻴﺠﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﻓﻬـــﻮ ﻳﻀﻌـــﻒ ﻛﻔـــﺎءة ﺟﻤﻴـــﻊ أﺟﻬـــﺰة اﻟﺠﺴﻢ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ التدخين

وأنا وأنت وهم والجميع يعلمون ذلك

ولهذا أنا أعتبر من مات بسببها في حكم المنتحر

والكارثه أن هناك الكثير من الأطباء من المدخنين

( فأي عقول هذه يرحمكم الله )

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زيارة بسيطة لمستشفيات الأمراض الصدرية

أو عنابر أو قسم الامراض الصدرية في أي مستشفى كبيرة

سوف تصدم من أعداد المرضى والمصابين

وسوف تشعر بالفزع لبعض الحالات التي أسودت بشرتهم بسبب نقص الأكسيجين الذي يحمله الهموجلوبين في الدم

لقد أمتلأت الرئتين بالمخاط فلايستطيع أن يتنفس جيدا

وبالتالي قل كمية الهواء المستنشق وبالتالي نقص في الأكسجين

وهناك أيضا كارثه

فالتدخين يمر الدم ببطء في الشريان التاجي مما يضطر القلب إلى العمل بضغط أكبر وهذا قد يسبب لك النوبة القلبية أو السكتة الدماغية والموت المفاجئ

والتدخين له تأثير على جميع أجهزة الجسم بدء من الفم والأسنان

ليشمل جميع الأجهزة

والمرأة المدخنه تعاني من جميع ماذكرنا بالأضافه الى أنه يسبب الأجهاض إذا كاتنت حامل

هذه الأضرار للفرد المدخن

وهناك أضرار التدخين على الأسرة والأطفال

وهناك أضرار على المجتمع وأنتشار الأمراض

بالأضافة الى كارثة كبرى أيضا أن التدخين ممكن ان يكون سبب في جعل أصحابه يتعاطون الحشيش بخلطه داخل الشجائر

مما يسبب كوارث في حوادث المرور

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أي إنه بلاء ونقمة في جميع الأجهات

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أخيرا

نعود الى اسم الموضوع

((وما كان للمال الحلال أن يضر صاحبه ))

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تم دعوتي مع بعض الأطباء ندوة عن أضرار التدخين داخل دار الحكمة بشارع القصر العيني

وتكلم بعض الزملاء عن خطورة التدخين وأضراره

وقمت كي ألقي كلمتي ولم أريد أن اكرر ما قاله السابقين

فقد مل الحاضرون من سماع تعدد أخطار ومساوىء التدخين وأثارها والكارثه أنهم يعلمون ذلك مسبقاً ومازالوا مستمرين

بل لايفكرون أصلاً ان يتركوها أو إنهم لايملكون العزيمة الصادقة في تركها رغم معرفة ومشاهدة أثارها على الآخرين

وكان لابد أن أجذب نظر الحاضرين للأنتباه وألقي قنبله و أحدث صدمة

حتى ينتبه الجمع الموجود المنشغل بعضهم في أحاديث جانبيه

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فقلت لهم

الجميع يعلم مخاطر التدخين

ولكن لايعلم أنه نوع من العقاب من الله

فأي شيء أنت اتيت به ويضرك فقد جاء من مال ليس حلال

فما كان للمال الحلال أن يضر صاحبه

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فيا من تصرف أموال على التدخين ..أعلم جيداً انه جاء أو أكتسبته من مال غير حلال

ليس بالضرورة أن تسرقه

ولكن ربما لم تتقن عملك …إذن ما تأخذه من أجر ليس حلال

مثل المدرس الذي يتعمد أن لايشرح جيداً لتلاميذه

من أجل أن يأتوا إليه ويعطيهم دروس خاصه

هذا المال ليس حلال فلابد أن تصرفه في أمر لا يأتي بخير

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[هذا هو حكم الله … وعدالة السماء] .

وبالتالي التاجر الذي يغش في بضاعته

أو الصانع أو البائع أو الطبيب أو المهندس

أو أي مهنة أخرى

كل من لايتقن مهنته ولا يتقي الله من أجل مزيد من الربح

فأعلم أن ما اكتسبته من غير حق فسوف يذهب هباء

بل سوف يضرك ولا يأتي بخير

فما كان للمال الحلال أن يضر صاحبه

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ولهذا فإذا رأيت رجل بيده سجاره ..فتأكد دون شك أنها من مال حرام

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وطبعا ليس السجائر فقط …بل الخمور والمخدرات وأي شيء يجلب ضرر لجسدك الذي هو أمانة عندك

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أيضا عندما ترى أبنك يدخن … فأنت أيها الأب السبب

فلوم نفسك أولاً . وأتقي الله

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أخيرا

أحاول أن لا أكتب أي دواء للسعال ( الكحة ) تم أستخلاص أحد المواد الفعالة عن طريق الكحول وهو محرم شربه

(( ما جعلت شفاء أمتي في شيء حرمته ))