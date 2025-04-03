مقال مرسل من وهب الحسيني

بواسطة: وهب الحسيني

هل يمكن ان نقول عيد سعيد هذه السنة ؟؟!!

كيف ذلك، واهل العروبة والاسلام في اسوء حال ؟

الاخبار كما على شاشة البي بي سي تقول : الف شهيد خلال يومين من العيد في غزة فقط ؟!

والحال هذه، الا يحق لنا ان نردد مع نزار قباني

والامة تباد في غزة ، وفي غيرها تقصف او تسلب ثرواتها :

يا عيد عذرا فأهل الحي قد راحوا !

واستوطن اﻷرض أغراب وأشباح !!

ياعيد ماتت أزاهير الرُّبى كمدا !

وأوصد الباب ما للباب مفتاح !!

نسأل الله تغير الحال الى الاحسن انه سبحانه على كل شيء قدير .