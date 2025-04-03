مقال مرسل من وهب الحسيني
بواسطة: وهب الحسيني
هل يمكن ان نقول عيد سعيد هذه السنة ؟؟!!
كيف ذلك، واهل العروبة والاسلام في اسوء حال ؟
الاخبار كما على شاشة البي بي سي تقول : الف شهيد خلال يومين من العيد في غزة فقط ؟!
والحال هذه، الا يحق لنا ان نردد مع نزار قباني
والامة تباد في غزة ، وفي غيرها تقصف او تسلب ثرواتها :
يا عيد عذرا فأهل الحي قد راحوا !
واستوطن اﻷرض أغراب وأشباح !!
ياعيد ماتت أزاهير الرُّبى كمدا !
وأوصد الباب ما للباب مفتاح !!
نسأل الله تغير الحال الى الاحسن انه سبحانه على كل شيء قدير .
كي اكون اكثر دقة ، يجب ان اصحح واقول
ان الالف شهيد الذين ذكرتهم البي بي سي سقطوا
منذ انهيار الهدنة وليس فقط ايام العيد ، اما الجرحى الله اعلم .
تخيلوا الف شهيد اغلبهم اطفال في منطقة هي مدينة غزة ؟!! معناه في القليل ثلاثين الف شخص مكلوم ومحروق قلبه على فقدانه احبابه في هذا العيد ! هذا اذا قلنا ان لكل شهيد عائلة واقارب واصدقاء عددهم ثلاثين شخص فقط !!
للعيد في غزة حكايات أخرى
عاد العيد على غزة بالدمار والحديد لا بالفرح والمواعيد، عاد وأصوات التكبير تتشابك مع أزيز الطائرات، وصرخات الأطفال تختلط بصفير الصواريخ.. لا هدايا في غزة بل أكفان صغيرة ولا زينة تعلق بل صور شهداء تزدحم بها الجدران.
أي عيد هذا والبيوت مهدمة والمساجد أنقاض والشوارع ممتلئة برائحة الموت؟ أي عيد هذا والموائد خاوية والعيون تترقب عدوانا جديدا بدل أن تكون أيام العيد فرحا سعيدا.
للعيد في غزة حكايات أخرى.. الأطفال يرسمون العيد بألوان الفرح لكن العدوان يسرق الألوان ويستبدلها بسواد الفقر والحداد.. ينتظرون اللعب والجلوى فتفاجئهم الصواريخ والركام.. يرتدون ثياب العيد لكن العيد يختطفهم فتصير الثياب أكفاناً وتصبح صباحية العيد وداعا وأكفانا وأيتاما.
ولنقل معاناة أهل غزة في هذا العيد أطلق رواد منصات التواصل الاجتماعي حملة رقمية أتت تحت عنوان #عيدنا_لغزة .. هذه الحملة التي اجتاحت الفضاء الرقمي الذي شهد تفاعلا واسعا عبر تفعيل الهاشتاغ #عيدنا_لغزة .. وجاءت هذه الحملة مليئة بمقاطع الفيديو المؤثرة والصور التي تروي قصص العيد في غزة، حيث تحول الفرح إلى ذكرى للفقد.
طبعا في هذه الحملة تم نشر تدوينات وتعليقات لتمرير رسائل قوية جدا تهدف إلى إيقاظ الضمير وبالتالي تحفيز الجميع على التفاعل والمشاركة.
هذه الحملة لم تقتصر فقط على التوعية بل كانت بمثابة دعوة لهذا العالم بأن العيد في غزة لا يكتمل مع غياب الفرح عن أهل القطاع.
منقول
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