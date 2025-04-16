مقال مرسل من وهب الحسيني

بواسطة: وهب الحسيني

من هم اصحاب الطباع النادرة ؟

وكم نسبتهم على وجه الارض ؟ وما هي صفات تلك الطباع ؟

يقال ان أندر شخصية في العالم : 1.5% فقط يتمتعون بصفاتها ال10 مجتمعة !

تعرفوا عبر هذا المقال على الشخصية الأندر في العالم، وفق اختبار الشخصية الشهير Myer-Briggs. سنذكر 10 صفات تتمتع بها هذه الشخصية، تساعدكم على التأكد إن كنتم تنتمون إلى هذه الفئة النادرة أو تعرفون أحداً ينتمي إليها.

استناداً إلى اختبار الشخصية الشهير Myer-Briggs، هناك 16نوع من أنواع الشخصيات أو الطباع تنقسم إلى 4 فئات. ويبدو أن أكثر من 98% من الناس يتشاركون 15 طبعاً من أنواع الطباع، ولكن فقط 1,5% لديهم هذا الطبع أو الشخصية، وهو الأندر في العالم. لهذا السبب، يبقى أفراد هذا الطبع لغزاً محيراً لأن أغلب الناس لم يقابلوا أبداً أحداً منهم في حياتهم.

هو هذا الطبع الأندر في العالم ؟

إنه يُختصر باللغة الإنكليزية بمصطلح INFJ (مختصر للكلمات الأربع “Introversion, intuition, feeling, judgement”، التي تعني “انطوائية، حدس، شعور، حكم، وهو معروف أيضاً باسم “المحامي”.

الفئات الأربع التي ترتكز عليها أنواع الطباع أو الشخصيات هي الانفتاح والانطواء، الاكتشاف والحدس، التفكير والشعور، الحكم على الآخرين وفهمهم. هذه الصفات تحدد اسم نوع الشخصية، وتجعل من ال INFJ شخصاً منطوياً، حدسياً، متلاعباً وحاسماً في اتخاذ القرارات بمقدار ما يقترب أكثر من هذه الصفات.

إليكم بضع صفات تحدد طبع هذه الشخصية النادرة :

1- الأشخاص ذوو الطبع INFJ ليس لديهم إلا بضعة أصدقاء حقيقيين

مع أنه قد يستخدم تعبير “صديق” ليصف الأشخاص العديدين الذين يعرفهم، لكن صاحب هذا الطبع لا يحتفظ إلا بعدد قليل من الأشخاص من حوله. وهو يتعامل مع هؤلاء المحظوظين القلائل بولاء مطلق لا يتزعزع.

2- ال INFJ يعملون بشكل أفضل لوحدهم أو في مجموعات صغيرة

أندر شخصية في العالم 1,5% فقط يتمتعون بصفاتها ال10 مجتمعة !-

حتى لو عملوا بنجاح في مجموعات كبيرة بفضل قدرتهم العالية على التفاهم مع الآخرين، فهم ينجحون أكثر عندما يقدرون على العمل وحدهم أو مع بعض الأشخاص الآخرين فقط الذين يثقون بهم ويفكرون مثلهم.

ال INFJ يتوخون الكمال في عملهم

كل ما يفعلونه، يريدون أن يفعلوه أفضل، منذ البداية. إنه سيف ذو حدين، لأنهم يستطيعون أن ينفذوا عملاً مميزاً، ولكنهم يشعرون أيضاً بالانجراح عندما يتعرض عملهم للانتقاد وهم يتصارعون غالباً مع الخوف من الفشل أو من أن لا يكون هذا كافياً.

3- ال INFJ لديهم موهبة الكتابة والإبداع

لهذا فإن العديد من أصحاب الطبع INFJ يجدون صعوبة في التعبير لفظياً. لهذا السبب أيضاً يمتلك بعض الكتاب الناجحين هذا النوع النادر من الطباع.

4- يكره أصحاب الطبع INFJ الكذب والأفكار المبطنة

إنهم أشخاص أقسموا بشرفهم أن يقولوا الحقيقة وهم يبحثون عن معنى الحياة، لهذا هم يكرهون الأكاذيب وينفرون من الشخص الذي يشعرون أنه متلاعب. وهذا ما يدفع هؤلاء الأشخاص إلى أن يكونوا مغامرين، لأنهم يريدون أن يوسعوا معرفتهم بالعالم.

5- أصحاب الطبع INFJ هم أناس منطوون مع أنهم يُعتبرون منفتحين

وهذا لأن هذا النوع من الأشخاص يمكن أن يتكيف في المناسبات الاجتماعية وهم عموماً منفتحون جداً ويثرثرون مع الناس المقربين منهم. حتى لو اعتبرناهم نجوم الحفلات والمناسبات، ولكنهم عندما يعودون إلى منزلهم، يكونون منهكين ومستنزفين بالكامل.

6- ال INFJ لديهم مبادئ وقناعات راسخة

هذا قد يسبب لهم مشاكل، ولكنهم بمجرد أن يقتنعوا بشيء ما، لا يعودون لتغيير رأيهم، ويتركون وراءهم العلاقات والمصالح التي لا تنسجم مع هذه القناعات. أصحاب الطبع INFJ قد يتجاهلون حتى القوانين التي لا يتفقون معها.

7- ال INFJ يرغبون في مساعدة أولئك الذين تعرضوا للأذى

إنهم لا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من الانجذاب نحو أولئك الذين تعرضوا للأذى راغبين في العناية بهم. لذلك هم يرون الخير في هؤلاء الأشخاص وكذلك في المعارك التي قادتهم إلى هذا الوضع، ويرغبون في مساعدتهم على الخروج منه.

8- أصحاب الطبع INFJ يفضلون النوعية على الكمية

عندما يمضون وقتاً مع أحد ما، يرغبون في أن يتكلموا عن أشياء مهمة ويكرهون الأحاديث التافهة لأن هذا يبدو لهم بلا معنى. عندما لا يبدو لهم أحد ما أصيلاً حقاً، يفقدون اهتمامهم به بسرعة.

9- الناس يثقون بسرعة بأصحاب الطبع INFJ

هناك شيء في أصحاب هذا الطبع يسمح للأشخاص الآخرين أن يثقوا بهم فوراً. ليس أمراً غير معتاد بالنسبة للغرباء أن يبدأوا بالحديث مع واحدٍ منهم وأن يخبروهم بأشياء حتى الكثير من أصدقائهم لا يعرفون بخصوصها.

10- أصحاب الطبع INFJ متعاطفون

سواء كان الأمر يتعلق بعدم أمان من نوع ما أو بصدمة من الماضي. فإن أصحاب الطبع INFJ يمكنهم أن يحزروا بسرعة أشياء عديدة عن الأشخاص الذين يقابلونهم بدون أن يعرفوا بالضرورة لماذا. هذا يعني أيضاً أنهم يستطيعون أن يروا ما وراء السلوك الخارجي ويكتشفوا جذوره.

كما كل أنواع الطباع، أصحاب الطبع INFJ لديهم نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. ولكن فهمهم يمكن أن يساعد الآخرين على أن يتعايشوا معهم بشكل أفضل وعلى إقامة علاقات عميقة ومميزة معهم.