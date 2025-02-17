مقال مرسل من وهب الحسيني

بواسطة: وهب الحسيني

يعتقد الكثيرون أن ترامب مجنون ، لأنه يرغب في تهجير سكان القطاع ..

لا يا عزيزي

سوف أحكي لك قصة مروّعة عن الولايات المتحدة عندما قامت بعملية تهجير هي الأبشع في التاريخ ..

وقبل ترامب بزمن بعيد.

أمريكا وقع عينها على منطقة استراتيجية جدًا سنة ١٩٦٥ ..

اسم المنطقة ؟

أرخبيل تشاجوس في المحيط الهندي ..

مشكلة هذه المنطقة في أمرين ..

الأول أنها المفروض تابعة لدولة موريشيوس ..

والثاني أن موريشيوس نفسها تخضع للسيطرة البريطانية ..

حلو أوي..أميركا تعمل إيه؟

اتفاق سري مع بريطانيا وموريشيوس ..

وكان مضمونه هو الآتي ..

بريطانيا تعطي لموريشيوس الاستقلال مقابل تنازلها عن ملكية أرخبيل تشاجوس ..

وأمريكا تعطي لبريطانيا في المقابل تقنية تحتاجها جدًا ..

وهي غواصات بولاريس ..

لكن تبقّت مشكلتين كبار جدًا ..

الأولى ..

أن موريشيوس في العلن متقدرش تقول إنها باعت أرضها..

ودي حلها سهل ..

يطلع الرئيس يقول منعرفش ومصممين على بقاء الأرخبيل ضمن سيادتنا ..

وهو في السر قابض ٣ مليون دولار للتخلي عن أهل بلده.

طيب المشكلة التانية..

لأ .. دي كبيرة ..ليه ؟!!

..السكان ببساطة..الأرخبيل مسكون بألوف من البشر..

أمريكا هتعمل معاهم إيه؟..

ودي جريمة عملاقة في القانون الدولي لو فكّرت إنها تشيلهم من أرضهم..

لكن هل القانون الدولي يردع أميركا ؟

لأ..طبعًا..

الرئيس الأمريكي وقتها كان ‘‘ليندون جونسون‘‘..شكّل لجنة بقيادة الأدميرال جريثام وكان معاه في القيادة برضه الأدميرال الإنجليزي السير جريتباتش..والإثنين بدأوا خطة مخيفة لتهجير سكان أرخبيل تشاجوس..عملوا إيه؟..

لست أنا من سيحكي لك القصّة ..

بل معظم التفاصيل القادمة سوف يرويها الصحافي الاسترالي ‘‘جون بيلجر‘‘ في كتابه ” الحرية في المرة القادمة‘‘، وتحديدا الفصل الأول ” سرقة أمة”، ص:ص ٣٧-٩٧..

عملوا إيه الأمريكان؟..

٣٠ سفينة وبارجة أميركية وبريطانية هبطوا على شواطيء الأرخبيل..فرضوا تجويع مخيف على السكان، قطعوا المياه والكهرباء ونشروا ألوف الجنود في كل ركن

بس كده؟

لأ..ده أول الخيط..

وهيكّر معانا بعد كده..

اللي يعرف طبيعة السكن في تلك المناطق هيعرف إن إيد ورجل السكان هو حيوان واحد ..الكلب المستخدم في الرعي والصيد ..

فرصة عظيمة للأمريكان..جمعوا كل الكلاب..

وأشعلوا النار في الحطب..

وجمعوا السكان عشان يشوفوا بعينهم الجنود الأميركيين وهما بيشووا الكلاب حيّة..

واللي اعترض من السكان .. ربطوه من قدميه وألقوه في السعير حتى ينشوي مع حيواناته الأليفة.

يقف الأمر هنا..؟!!!

لأ..

صادر الأمريكان كل الثورة الداجنة والحيوانية وألحقوها بالكلاب في النار..بس كده؟

لأ..

كانوا بيربطوا السكان المعترضين من خلاف ويسقطوا رؤوسهم في الماء في حفلات جماعية أمام السكان الذين يشاهدون أحبائهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة غرقًا..

بس كده؟

لأ..

الفتيات تعرضن لما لا يُمكن لخيالك تصوره..

وفي النهاية بعد شهور من الإنهاك والإذلال..لم يجد السكان المسالمين لتشاجوس بدًا من ركوب السفن الأميركية والبريطانية..خلاص كده هيرحموهم؟..

لا والله..

الأمريكان والبريطانيين كانوا بيتصرفوا زي ماضي أجدادهم وهم ينقلون الرقيق الإفريقي من سواحل خليج غينيا إلى مزارع السكر في أميركا الوسطى والكاريبي في القرن الثامن عشر..

فاكر مثلًا القصة الشهيرة لسفينة العبيد زونج..لما قبطانها ‘‘كولنيجوود‘‘ ربط الأفارقة وألقاهم في المحيط الأطلسي لأنهم مرضى؟

بالظبط..

هذا ما تكرّر..

نقوا السكان المرضى وربطوهم وألقوهم..

لكن تلك المرة في المحيط الهندي

٤٠٠ شخص اترموا لسمك القرش..والباقي اللي وصل لبريطانيا ودول أخرى..اترمى في الشوارع..لا حق في الجنسية ولا سكن..

ولم يكن هناك مفر لسكان تشاجوس المهجّرين سوى التخلص من أنفسهم بالحبل .. لأنهم لم يقبلوا التسوّل ولا بيع بناتهم.

والأمريكان نالوا مبتغاهم..

وأنشأوا أكبر قاعدة عسكرية خارج الحدود الأميركية في أرخبيل تشاجوس وهي قاعدة ‘‘دييجو جارسيا‘‘..ولأجل عيون هذه القاعدة ولأجل التمكّن من ذلك الأرخبيل الاستراتيجي..ضحّوا بشعب كامل أمام أعين العالم كله ..!!!!

شعب كان مصيره الغرق والنار والمنافي والشوارع وأعواد المشانق..وهذا لم يكن في تاريخ بعيد..أبدًا..

سنة ١٩٦٥..

ما المقصود يعني؟

..ببساطة هذا هو ماضي أمريكا..

ترامب وقبل ترامب ..

المستضعفون مصيرهم النفي والتهجير..

سيحاول البعض أن يقول لك أن ترامب استثناء في التاريخ الأميركي..سمسار مجنون عايز يغيّر العالم ويفني قضايا تاريخية..

لأ..إطلاقًا..

هذه هي أمريكا وتلك هي الحضارة الغربية عمومًا..

لكن العرب بس ذاكرتهم سمكية أو ربما توقفوا عن الإطلاع على العالم من حولهم .. فاعتقدوا أن ترامب حالة شاذة..

لكن الرجل خير ممثل لحضارة بلده..

حضارة الإغارة والسلب والنهب والتهجير وإذاقة السكان الأصليين الأمريّن.

القطاع هو تشاجوس الأميركي الجديد..

عايزين يعملوا شواطيء ومساكن وريفيرا وقواعد متقدمة لقواتهم عشان يسيطروا على أي نقطة في الإقليم في ظرف ٣ دقائق..

والسكان الأصليين يروحوا مصر أو الأردن ومش بعيد إندونيسيا والفلبين..بموجب إيه؟

..ترامب جاوب..

السلطة الأميركية..احنا قرّرنا وسوف ننفّذ..!!!

هل تعرف ما الذي يحول فقط بين تنفيذ سيناريو تشاجوس في القطاع ؟!!!

..فقط البارودة والمقاومه ..

البارودة التي ألّح الأبطال على طلبها من العرب ستة عشر شهرًا..

ولم يستجب لهم ملوك وسلاطين ظنّوا أنهم بمأمن من الغدر الأميركي..

ما يمنع سلب الحق هو القوة..

هو إعلام العدو أنك تستطيع دحره واستنزافه..

القوي يفرض إرادته..

إنما البيانات والشجب والتنديد..لغات لا يفهمها الأميركي أبدًا سوى أنها تسوّل للحق ..

وهذا عالم لا يحترم أبدًا المتسولين..

ليس ذلك الكيان التافه هو عدونا الأول ..

أبدًا

أمريكا هي العدو

تلك الحضارة الغربية هي العدو..

وكل عربي ما يزال يطأطيء رأسه أملًا في حسنة أميركية، وكل عربي يخشى قول ‘‘لا‘‘ لمخططاتهم خوفًا من التبعات..

هو أصلًا من سلمّنا للأميركيين..

ولا يقل أبدًا عنهم..بل هو أكبر عدو !

منقول