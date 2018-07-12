وظائف خالية بالكويت

متابعات . محمد عبد السيد

وظائف تدريس بمدرسة احتياجات خاصة كويتية تخصصات متعددة للعام الجديد 2018-2019

تقبل طلبات التعيين من داخل الكويت فقط علي ما يلي من تخصصات وشروط :

أولا التخصصات التربوية :

أخصائيين اجتماعيين.

اخصائيين نفسيين.

أخصائيين تخاطب.

أخصائيين علاج وظيفي.

أخصائيين علاج طبيعي.

معلم صف خاص.

معلمات رياضيات.

معلمات تربية اسلامية.

معلمات مهارات حياة.

معلمات حاسب آلي.

معلمات اقتصاد منزلي.

ثانيا التخصصات التربوية المساندة والادارية :

مشرفين فنيين.

مساعدات معلمات.

أمينة مكتبة.

أمينة مخزان.

ممرضات لديهن ترخيص مزاولة.

يشترط في الجميع الحصول علي دورات تدريبية بالتخصص او دبلوم.

ترسل السيرة الذاتية مع كتابة التخصص بخانة العنوان Subject علي : recruitment@afaq.com.kw

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https://www.facebook.com/farasah11