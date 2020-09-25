قد تلاحظين أن رائحة الملابس كريهة حتى بعد غسلها. فإن كنت تبحثين عن السبب اعلمي أن هذا يمكن أن يعود إلى خطأ ترتكبينه بنفسك خلال هذه العملية.

ففي هذا السياق تعتقد الكثيرات أن وضع كمية كبيرة من منتج غسل الملابس يمكن أن يساعد على تنظيفها بشكل أفضل. وهذا اعتقاد خاطئ لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى صدور رائحة غير محببة عنها. والسبب أن منتجات الغسل التجارية وفي حال تم استخدامها بكمية كبيرة يمكن أن تترك آثارها في آلة الغسل. ويؤدي تراكمها من موعد غسل إلى آخرإلى نمو البكتيريا الضارة المسببة للرائحة.

كذلك يمكن أن يلاحظ صدور هذه الرائحة في حال تمت إضافة كمية أقل مما يجب من المنتج. ولمنع حدوث هذا الخطأ من الضروري الالتزام بالكمية المدونة على العبوة أو العلبة. كما يجب مراعاة عوامل أخرى منها درجة اتساخ الملابس. لكن الأفضل دائماً عدم المبالغة في استخدام منتج الغسل زيادة أو نقصاناً.