5 نصائح للحفاظ على بساطة ماكياج الصيف.. جربيها!

ماكياج الصيف يجب أن يكون بسيطا وهادئا، على عكس الشتاء، لذلك نقدم لكِ بعض النصائح التي تمنحك فرصة الحفاظ على بساطة مكياج الصيف

ـ النصيحة الأولى: في ماكياج الصيف حاولي تجنّب وضع كريم الأساس، الذي يسيل بسبب الحرارة، ويمكنك الاستعاضة عنه بالكريم الواقي من الشمس، الذي يحتوي على درجة من درجات البيج الخفيفة، أو استخدام البودرة الشفافة

– النصيحة الثانية: يفضل استخدام الآيلاينر، والكحل ذي اللون الأزرق، حيث يعطي شكلا مميزا للعين، كما أنه لون مناسب لفصل الصيف.

النصيحة الثالثة: عند تطبيق ظلال الجفون على الجفن العلوي، حاولي أن تختاري ألوانا تميل إلى الوردي البسيط، لإعطائك إطلالة ناعمة.

ـ النصيحة الرابعة: إذا أردت تطبيق الآيلاينر الأسود، فاكتفي بخط رفيع غير مبالغ فيه أعلى الجفن، مع ذيل صغير لأعلى.

ـ النصيحة الخامسة: عند اختيار ألوان أحمر الشفاه، اعتمدي ألوانا هادئة مثل: النيود، والوردي الناعم، لاستكمال الإطلالة البسيطة، والمناسبة لفصل الصيف.

المصدر: rotana.net