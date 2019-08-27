” أصحابها محرومون من الإنجاب ” .. دراسة تكشف عن أسوأ فصيلة دم

كشف علماء بجامعة ” هارفارد ” الأمريكية عن دراسات شاملة قاموا بإجرائها وتوصلوا من خلالها إلى أخطر فصيلة دم وهي ” AB ( IV ) RH ذات ريسوس – rhesus سالب ” .

وأكد العلماء في المقال الذي قاموا بنشره تحت عنوان ” أجل فصيلة دمكم تؤثر في صحتفصيكم ” أن من يحملون هذه الفصيلة نادرا ما ينجبون وإذا حدث ذلك فسيكونون من جنس واحد فقط .. وأن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الـدم أكثر عرضة للإصـابة بالسرطان .

كما ذكروا بحسب موقع ” روسيا اليوم ” بأن أصحاب هذه الفصيلة يمكن أن يصـابوا بأمراض جميع من يتواصلون معهم وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم .

وأشاروا إلى أن 8% من الأشخاص على الأرض يملكون هذه الفصيلة .

وعلى صعيد آخر أجرى مجموعة من العلماء من جامعة ” فيرمونت ” بعض التجارب التي أثبتوا من خلالها أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة معرضون للإصـابة بتغيرات في الدماغ وخاصة في مجال التفكير والذاكرة والإصـابة بالخرف بنسبة 82% والجلطة الدماغية .

ونصح الطبيب ” أليكسي بورتنوف ” الخبير بأمراض الـدم من يحملون هذه الفصيلة بإتباع نظام غذائي صحي وعدم تناول الأغذية الدهنية والزبدة ويجب عليهم تناول لحم الديك الرومي والأرانب .