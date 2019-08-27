الصفحة الرئيسية صحة ” أصحابها محرومون من الإنجاب ” .. دراسة تكشف عن أسوأ فصيلة...

” أصحابها محرومون من الإنجاب ” .. دراسة تكشف عن أسوأ فصيلة دم

بواسطة -
0 55

كشف علماء بجامعة ” هارفارد ” الأمريكية عن دراسات شاملة قاموا بإجرائها وتوصلوا من خلالها إلى أخطر فصيلة دم وهي ” AB ( IV ) RH ذات ريسوس – rhesus سالب ” .

وأكد العلماء في المقال الذي قاموا بنشره تحت عنوان ” أجل فصيلة دمكم تؤثر في صحتفصيكم ” أن من يحملون هذه الفصيلة نادرا ما ينجبون وإذا حدث ذلك فسيكونون من جنس واحد فقط .. وأن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الـدم أكثر عرضة للإصـابة بالسرطان .

كما ذكروا بحسب موقع ” روسيا اليوم ” بأن أصحاب هذه الفصيلة يمكن أن يصـابوا بأمراض جميع من يتواصلون معهم وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم .

وأشاروا إلى أن 8% من الأشخاص على الأرض يملكون هذه الفصيلة .

وعلى صعيد آخر أجرى مجموعة من العلماء من جامعة ” فيرمونت ” بعض التجارب التي أثبتوا من خلالها أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة معرضون للإصـابة بتغيرات في الدماغ وخاصة في مجال التفكير والذاكرة والإصـابة بالخرف بنسبة 82% والجلطة الدماغية  .

ونصح الطبيب ” أليكسي بورتنوف ” الخبير بأمراض الـدم من يحملون هذه الفصيلة بإتباع نظام غذائي صحي وعدم تناول الأغذية الدهنية والزبدة ويجب عليهم تناول لحم الديك الرومي والأرانب .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.