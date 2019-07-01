إحذر.. خدر اليدين مؤشر قوي لـ “القاتل الصامت”

لا تقتصر أعراض ارتفاع ضغط الدم على الصداع ومشكلات الرؤية، إذ أكد تقرير نشرته صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن الشعور بخدر اليدين أحد المؤشرات القوية على الإصابة بالمرض، رغم أن البعض لا يلقي بالا بالوخز أو الخدر في يديه. ويوصف ارتفاع الضغط بـ«المرض القاتل» الناتج غالبا عن نظام غذائي غير صحي، أو زيادة الوزن، أو غياب ممارسة الرياضة.

كما أن تناول المزيد من الملح يفاقم خطره، ما يستوجب تناول أقل من 6 غرامات من الملح في اليوم الواحد، ما يعادل ملعقة صغيرة على الأكثر.

ويؤدي تجاهل العلاج إلى أمراض خطيرة كالإصابة بتصلب الشرايين، المرتبط بتراكم الكوليسترول وقد ينتهي بانسدادها فتكون النتيجة نوبة قلبية أو سكتة دماغية خاصة أن ارتفاع الضغط يضعف الأوعية الدموية ما يؤدي إلى نزيف في المخ. ويبقى خدر اليد أحد المؤشرات التي تستوجب إجراء فحوصات منتظمة للضغط، فاكتشافه مبكرا وعلاجه يجنب مخاطره المحتملة.