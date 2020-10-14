كشف ” متعب الفهيدي ” رئيس جمعية الأورام السعودية عن تشخيص إصابة عن تشخيص إصابة 42 رجلا بسرطان الثدي حسب تقرير السجل السعودي للأورام لعام 2019 .

بالإضافة إلى تشخيص إصابة 2240 سيدة بسرطان الثدي لتأتي نسبة إصابة الرجال بالمرض بما يمثل 30% من الأورام التي تصيب النساء .

وقال متعب الفهيدي أنه تم تشخيص الإصابات بنسبة 40% بالمرحلتين الأولى والثانية و40% بالمرحلة الثالثة و13% بالمرحلة الرابعة وبلغ متوسط العمر عند الإصابة 50 سنة .

وأشار إلى أن سرطان الثدي يعد السرطان الأكثر شيوعا بين النساء بالمملكة وهو الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة من مختلف الأفراد والجهات في نشر الوعي الصحي عن هذا المرض .

يذكر أنه رغم الاعتقاد الشائع بأن سرطان الثدي هو مرض يصيب النساء فإنه يصيب الرجال أيضا وهو نوع نادر من السرطان يتكون في أنسجة الثدي لدى الرجال .

وقد يحدث لهم في أي سن ولكنه يصيب كبار السن على الأكثر .. ويحدث عندما تنقسم بعض خلايا الثدي بشكل أسرع من الخلايا السليمة فتشكل الخلايا المتراكمة ورما قد ينتقل إلى الأنسجة المجاورة أو إلى العُقَد اللمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم .