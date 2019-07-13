” إصفرار العين ” جرس إنذار لأمراض خطيرة

كشفت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة عن أسباب تغير لون ” بياض العين ” وتحوله إلى لون مائل للصفرة وأن حدوث ذلك هو إشارة إلى مرض خطير لابد من التحقق منه ومراجعة الطبيب فورا .

وأرجعت السبب في هذا الإصفرار إنه يعني إصابة الشخص بمرض في الكبد أو وجود حصى في المرارة والتهاب البنكرياس أو التهاب الكبد وأمراض الخلايا المنجلية .

ويسمى هذا الاصفرار طبيا ب ” اليرقان ” وهو اصفرار الجلد وأغشية الملتحمة فوق الصلبة (بياض العين) والأغشية المخاطية الأخرى والتي تحدث نتيجة ارتفاع البيليروبين في الدم .

وهو مرض شائع بين الأطفال حديثي الولادة وتظهر علاماته خلال 72 ساعة من وقت الولادة .