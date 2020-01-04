احذر هذه الأطعمة قد تسبب النوبة القلبية

كشفت مجلة ” هيومن هيلث ريسيرش ” عن مجموعة من الأطعمة التي اعتاد على تناولها العديد من الأشخاص بشكل مستمر واعتقادهم إنها آمنة وأن أقصى ضرر لها هو زيادة الوزن .

إلا إنها تؤثر سلبا على صحة القلب وقد تؤدي للإصابة بنوبة قلبية وتهدد حياة الإنسان .

وتمثلت تلك الأطعمة التي قد تسبب النوبة القلبية في الآتي :

1- البيتزا : تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية عند استهلاكها بكثرة .. بسبب احتوائها على الكثير من الدقيق الأبيض والصوص الغني بالسكر بالإضافة إلى احتوائها على جبن ذو مستويات عالية من الدهون المشبعة .

2- اللحوم المصنعة : يشمل هذا النوع من اللحوم الهوت دوغ والنقانق .. حيث يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية وفشل القلب بنسبة 42 % وذلك بسبب ما تحتويه اللحوم المصنعة من مستويات عالية من الدهون المشبعة والملح .

3- السكر والمحليات الإصطناعية : يعد السكر والمحليات الاصطناعية من أخطر الأعداء على الصحة عامة والقلب بشكل خاص .. وقد يلجأ البعض إلى المحليات الاصطناعية معتقدين أنها بديل صحي أكثر إلا أنها في الحقيقة مضرة أكثر وترتبط بالإصابة بالسرطان .

4- الأطعمة المعدة مسبقا : تحتوي على مستويات عالية من أحد أنواع الدهون الغير مشبعة تعرف باسم ” الدهون المتحولة ” .. بالإضافة إلى مكسبات الطعم الاصطناعية والملح والسكر مع المواد الحافظة .. كما تكون هذه الأطعمة معالجة بنسبة كبيرة وهذه المكونات ضارة بصحة القلب .

5- الخضروات المعلبة : تحتوي على الكثير من الملح الذي يؤثر على الأوعية ويتسبب بزيادة سمك جدرانها ويجعلها أقل مرونة مما يؤثر على القلب ويساهم بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية .. بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الملح يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم مما يؤدي لرفع ضغط الدم والذي يؤثر على القلب أيضا .