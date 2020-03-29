” الغرغرة بالخل ” للقضاء على فيروس كورونا .. منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول هذا الأمر

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدة طرق يمكن استخدامها للعلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي لا تستند إلى أية إثباتات أو أسس علمية وطبية .

وجاء من بين هذه الطرق الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح للمساعدة في تخلص المريض من الفيروس .

لتخرج منظمة الصحة العالمية للرد على ذلك وحسم الجدل حوله وفق ما ذكرته وكالة ” رويترز ” للأنباء بنفي هذا الأمر والتأكيد على إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا .

وأوضحت أيضا أن هناك عدد من الأدلة المحدودة حول أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع لكن هذا لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي .

كما أكد الأطباء في معهد ” جونز هوبكنز ” الصحي أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية ومن ضمنها فيروس كورونا .