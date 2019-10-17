بطة الاستحمام الشهيرة .. خطر قاتل يهدد حياة ملايين الأطفال

نشرت وكالة ” أسوشيتد برس ” نتائج بعض التجارب العلمية التي قام بها بعض العلماء حول دمية ” البطة ” الشهيرة التي يمتلكها العديد من الأطفال ويستخدمونها للعب بها أثناء الاستحمام .

حيث توصل هؤلاء العلماء إلى أن هذه الدمية تشكل خطرا على الأطفال لما تحتويه من مخلوقات قد تكون مميتة بعد أن قاموا بتقسيم الدمية إلى نصفين فظهرت داخلها أوساخ سوداء مقززة ناجمة عن رطوبتها الدائمة .

وبعد تحليل تلك الأوساخ تم العثور على بكتيريا ضارة مثل” الإشريكية القولونية ” والتي تعتبر خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى إسهال دموي وتقيؤ .. بالإضافة إلى بكتيريا ” فيلقية ” التي تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي .

وأشار العلماء إلى أن كل الدمى المطاطية خصوصا ألعاب الاستحمام تحتوي على طفيليات ضارة مشيرين إلى أن تجاربهم أظهرت وجود البكتيريا في 4 من أصل كل 5 دمى .

وحذر العلماء من وجود هذه الدمية في أحواض الاستحمام لأنها سهلة الوصول إلى فم الطفل أثناء لعبه بالماء والضغط عليها لينبثق ما بداخلها إلى فمه وعيونه محملا بأنواع عديدة من البكتيريا الضارة التي قد تكون مميتة في بعض الأحيان لتشكيلها خطرا على أجهزتهم الهضمية وعيونهم .