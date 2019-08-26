تحذير للرجال فقط .. 6 أعراض إذا شعرت بها اذهب للمستشفى فورا

كشف موقع ” روسيا اليوم ” عن تقريرا طبيا يتناول تحذيرا للرجال من ستة أعراض إذا ظهرت عليهم يجب استشارة الطبيب أو الرجوع إلى المستشفى على الفور لخطورة تلك الأعراض .

وخص التقرير الرجال وأكد على الذين تتجاوز أعمارهم ال 45 عاما بضرورة الانتباه إلى وضعهم الصحي وضرورة مراجعة الأطباء عند ظهور أعراض خطيرة وعدم تأجيل تلك الخطوة .

وعرض التقرير الأعراض الستة والتي تتمثل في الآتي :

1- آلام في أسفل الظهر : وهي تنتشر عند الجنسين ولكن عند الرجال قد تكون إشارة لفتق أو أمراض المجاري البولية أو التهاب عصبي وغير ذلك .

2- إفرازات في الإحليل : تشير تلك الحالة إلى مشكلة صحية خاصة إذا كانت هذه الإفرازات مرفقة بدم .. ففي هذه الحالة يجب مراجعة المستشفى فورا للتأكد من عدم الإصابة بالسرطان .

3- اضطرابات التبول : في حال ازدواجية تيار البول والشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل .. أو في حالة السلس البولي يجب فورا مراجعة الطبيب لأن هذه الأعراض تشير إلى ورم البروستاتا الحميد وضيق مجرى البول وغير ذلك .

4- التهابات : تظهر عادة عند الرجال في منطقة الفخذ تكوينات معينة تشير إلى خلل في صحة الرجل مثل ازدياد المقاسات و ظهور أورام أو آلام في منطقة كيس الصفن .

5- آلام في العظام : والذي قد قد يكون ناتجا عن انتشار سرطان البروستاتا في العظام .. لذلك يجب الانتباه إلى ذلك ومراجعة الطبيب لتشخيص السبب .

6- عدم حمل الزوجة لمدة سنة : إذا لم تحمل الزوجة خلال فترة سنة وأكثر فيجب على الزوجين مراجعة أخصائي لتحديد السبب .. فقد يرجع ذلك إلى العقم أو دوالي الخصية أو تحول الحبل المنوي إلى عقدة .