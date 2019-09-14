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تحذير من دواء ” زانتاك ” معالج الحموضة يسبب هذا المرض الخطير

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كشفت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا يوم أمس الجمعة عن تراجع نسبة سلامة تناول عقار ” رانيتيدين ” والمشهور بإسم ” زانتاك ” والذي يستخدم في علاج الحموضة .

ويأتي ذلك على خلفية العثور على آثار شوائب والتي يطلق عليها اسم ” إن-نيتروسوديميثيلامين ” قد تسبب الإصابة بمرض السرطان في بعض نسخ الدواء .

وقالت الإدارة الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية إنهما ستراجعان سلامة العقار .. لكنهما لا تنصحان المرضى حاليا بالتوقف عن تناوله .

وكانت صيدلية ” فاليشور ” وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب بها هي أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير رانيتيدين .

 

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