تحذير من مادة مسرطنة في العلكة والمايونيز!

حذر خبراء من أن مكوّناً شائعاً موجوداً في العلكة والمايونيز، يمكن أن يؤدي إلى سرطان الأمعاء المميت.

ويقول الباحثون إن ثاني أكسيد التيتانيوم المضاف للغذاء، والذي يظهر كـ “E171” على ملصقات المنتجات، يمكن أن يكون ذا تأثير ضار على بكتيريا الأمعاء الطبيعية.

وأجرى فريق من جامعة سيدني دراسة على الفئران، ووجد أن تناول الطعام الذي يحتوي على مكون التبييض، يمكن أن يضعف بعض وظائف القناة الهضمية.

وتشير النتائج، المنشورة في مجلة “Frontiers in Nutrition”، إلى أن تناول “E171” يمكن أن يسبب التهاب الأمعاء وحتى السرطان.

ويعد استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم شائعا بكميات كبيرة، في أكثر من 900 منتج غذائي، وكذلك في معجون الأسنان ومنتجات الوقاية من الشمس. كما زاد استخدامه في الأغذية والأدوية والملابس بشكل كبير في العقد الماضي، رغم عدم كفاية الأدلة على سلامته.

وقال خبير السموم النانوية في جامعة سيدني، فويتش كرازانوفسكي: “لقد ثبت جيدا أن التركيب الغذائي ذو تأثير على علم وظائف الأعضاء والصحة، ومع ذلك فإن دور المضاعفات الغذائية غير مفهوم جيدا. هناك أدلة متزايدة على أن التعرض المستمر للجزيئات النانوية، له تأثير على تكوين الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية، وبما أن الأمعاء الدقيقة “تحرس” بوابة صحتنا، فإن أي تغييرات في وظيفتها لها تأثير على الصحة العامة” بحسب روسيا اليوم.

واستطرد موضحا: “تقدم الدراسة دليلاً محورياً على أن استهلاك الطعام الذي يحتوي على “E171″، يؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وكذلك التهاب الأمعاء، ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم”.

وأوضح الباحثون أن ثاني أكسيد التيتانيوم، يتفاعل مع البكتيريا في الأمعاء ويضعف بعض وظائفها، التي تؤدي إلى تطور الأمراض.