خرج مسئول صحي روسي يدعى ” ألكسندر مياسنيكوف ” بتصريحات له حذر من خلالها من أن العالم سيواجه وباءا عاما أكثر فتكا من فيروس كورونا .

فقال مياسنيكوف وهو المتحدث بإسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا : “ لا مفر من حدوث وباء ثان هذا سيحصل بالتأكيد .. كلنا ننتظر وباءا خطيرا سيبلغ درجة فتكه 30-35% ” .

وأضاف أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد .

كما أكد على أن أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي في ظل هذه الأزمة هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة بالفيروس .

يذكر أن ألكسندر مياسنيكوف قد سبق وأعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ثم تعافى منه .