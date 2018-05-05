تعرفوا على الحقائق المذهلة للبيض

يعتبر خبراء التغذية أنّ النظام الغذائي الذي يحتوي على البيض هو بلاشك نظام صحي ومفيد. ووجدت دراسة حديثة أنّ الفطور الذي يحتوي على البيض يفيد في تقليل النهم والاحتياج للسكريات والأطعمة الدهنية، وذلك بالمقارنة بالفطور الذي يعتمد على الحبوب أو أن يتم الاستغناء عن وجبة الفطور تماماً.

كما أن البيض، بحسب ما نقلت “العربية” عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة، يساعد الجسم في التخلص من السموم. وإضافة إلى كل ذلك، فإن هناك 8 حقائق مذهلة عن البيض، ومنها:

1- الصفار يساعد في نمو المخ:

يعتبر صفار البيض من أغنى الأطعمة في العناصر الغذائية المفيدة، حيث إنه يحتوي على فيتامين “B” المركب المسمى “Choline”، الذي يقلل الالتهابات ويحسن الوظائف العصبية. كما أن الـ”Choline” يساعد في نمو وتطور المخ، ولهذا ينصح السيدات الحوامل في تناول البيض من وقت لآخر. كما أنه يزيد من عملية إفراز هرمونات السعادة “سيروتونين” و”دوبامين”.

2- البيض أفضل غذاء بروتيني:

البيض يساعد الجسم على الاستفادة من كامل كمية البروتين الموجودة فيه. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين “A” وفيتامين “B12” وفيتامين “D” وفولات وفوسفور. وبيضة واحدة مسلوقة جيداً تحتوي على 6 غرامات من البروتين، حيث تمد السيدات بـ14% من احتياجاتهم اليومية من البروتين، وتمد الرجال بـ11% من احتياجاتهم اليومية من البروتين.

3- التحكم في الوزن:

بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 70 سعرا حراريا فقط، مما يجعلها مصدرا ممتازا للبروتين بسعرات حرارية قليلة، لذا فهو خيار جيد لمن يتبع أنظمة غذائية لخفض الوزن.

4- البيض رائع للياقة البدنية:

وذلك لأنه يوفر كمية البروتين المطلوبة لإعادة بناء وإصلاح خلايا العضلات. لذا يجب إدراج البيض في النظام الغائي اليومي للرياضيين، خاصة إذا تم تناوله مسلوقاً جيداً مع الفواكه.

5- مصدر رائع لفيتامين “D”:

يعتبر البيض مصدراً ممتازاً لفيتامين “D”، وهو من الأطعمة القليلة التي تحتوي على ذلك الفيتامين. فإذا كنت لا تتعرض كثيراً لأشعة الشمس، فيمكنك إضافة البيض إلى نظامك الغذائي للحصول على احتياجات جسمك من فيتامين “D”. يذكر أن صفار بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 41 وحدة دولية من فيتامين “D”، وهو ما يغطي حاجتك اليومية.

6- لون البيضة لا يهم:

الكثيرون يعتقدون أن البيض البني يحتوي على فائدة أكبر من البيض الأبيض، إلا أن لون قشرة البيضة لا تؤثر على فوائدها وقيمتها الغذائية، وقد يكون هناك بعض الاختلافات البسيطة بالنسبة لمكونات البيضة من فيتامين “A” والـ”لوتين” فقط. فبغض النظر عن اللون، فإن صفار البيض يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والبروتينات.

7- الطازج هو الأفضل:

هل تعلم أنه يمكنك استهلاك البيض خلال ثلاثة أسابيع من الإنتاج بشرط التخزين الجيد؟ وينضج البيض سريعاً في درجة حرارة الغرفة، لذا لا تتركه لمدة طويلة وحاول تناوله وهو طازج.

8- البيض يحتوي على دهون!

إن البيضة الكبيرة تحتوي على 1.5 غرام من الدهون المشبعة، و1 غرام من الدهون غير المشبعة المتعددة، و1.8 غرام من الدهون غير المشبعة الأحادية. بعض أنواع البيض تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3، إذا تمت تغذية الدجاج على بذور الكتان.