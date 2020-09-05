نشر موقع ” Times Of India ” تقريرا كشف عن وجود بعض الأطعمة التي يجب تجنب وضعها في الثلاجة .
وذلك لكونها تميل بهذه الطريقة إلى التعفن بسهولة في حين إنها تبقى على ما يرام عند حفظها في درجة حرارة الغرفة .
وتمثلت تلك الأطعمة في الآتي :
1- البصل : من الأفضل حفظه في مكان جاف ومظلم وجيد التهوية .
2- البطيخ : ينبغي عدم حفظه نهائيا في الثلاجة وذلك تجنبا لفقدان نكهته وخصائصه المضادة للأكسدة .
3- البطاطا : يفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة لأن حفظها في الثلاجة يؤدي الى تحول النشا إلى سكر وتصبح مسببة للسرطانات عند تناولها .
4- الخبز : حفظ الخبز في الثلاجة يجعله جافا وغير طازج وتزيد تلك الطريقة من إحتمالية تعفنه .
5- المكسرات والشوكولاتة : يؤدي حفظهم في الثلاجة إلى إفساد طعمها ولونها .
6- العسل : حفظ العسل في الثلاجة من الطرق الخاطئة أيضا لكون ذلك يؤثر على طعمه ويسبب تعفنه .
هو فيه حد يحط بصل في الثلاجة؟؟ ! كل الأطعمة الي في الثلاجة كتولي فيها ريحة البصلة ! و كأنك مدخل غاز مسيل للدموع للثلاجة !
كذلك العسل الثلاجة تفسده هذي معروفة من قبل تأسيس موقع نورت!
ميرسي..
يا نهار ابيض اروح اشيل البصل من الثلاجة صار له شهرين …… والبطيخة حطيتها البارحة ومعاها كت كات شوكولاتة ….
لكن تقشير بصلة وقطعها نصين ووضعها في الثلاجة مفيد جدا ، فهي تمتص الروائح وحتى غاز الي ما اعرف شنو يسموه ، الثلاجة هذه معشوقتي الأزلية من الصغر ، لطالما كتبت فيها شعر عمودي ، فيها برودة من جوا وحرارة من برا ، وقد يكون فيها مالذ وطاب عندما الحالة ماشية عال.
ماذا تقول أنت؟