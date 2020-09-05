نشر موقع ” Times Of India ” تقريرا كشف عن وجود بعض الأطعمة التي يجب تجنب وضعها في الثلاجة .

وذلك لكونها تميل بهذه الطريقة إلى التعفن بسهولة في حين إنها تبقى على ما يرام عند حفظها في درجة حرارة الغرفة .

وتمثلت تلك الأطعمة في الآتي :

1- البصل : من الأفضل حفظه في مكان جاف ومظلم وجيد التهوية .

2- البطيخ : ينبغي عدم حفظه نهائيا في الثلاجة وذلك تجنبا لفقدان نكهته وخصائصه المضادة للأكسدة .

3- البطاطا : يفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة لأن حفظها في الثلاجة يؤدي الى تحول النشا إلى سكر وتصبح مسببة للسرطانات عند تناولها .

4- الخبز : حفظ الخبز في الثلاجة يجعله جافا وغير طازج وتزيد تلك الطريقة من إحتمالية تعفنه .

5- المكسرات والشوكولاتة : يؤدي حفظهم في الثلاجة إلى إفساد طعمها ولونها .

6- العسل : حفظ العسل في الثلاجة من الطرق الخاطئة أيضا لكون ذلك يؤثر على طعمه ويسبب تعفنه .