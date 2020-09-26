نشر موقع ” هيلث شوت ” تقريرا يتحدث من خلاله عن التوقيتات التي نصح بعدم تناول ” الشاي الأخضر ” فيها لما قد يسببه من أضرار أكثر مما ينفع به في بعض الأحيان .

وتمثلت تلك الأوقات في الآتي :

1- مع أو بعد الطعام : على الرغم من أن الشاي الأخضر يعمل على تحسين عملية الهضم إلا أن تناوله مع أو بعد الطعام بقليل يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية من الوجبة مما يؤدي إلى نقص المغذيات على المدى الطويل .

وبالتالي لا ينصح بتناوله في هذا التوقيت بل حاول الاحتفاظ بفاصل ساعة على الأقل بين وجبتك والشاي الأخضر .

2- قبل النوم : إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالنوم فعليك تجنب تناول الشاي الأخضر قبل موعد النوم وذلك لإنه لا يحفز على النوم لإحتوائه على مادة الكافيين التي قد تعطل إفراز الميلاتونين .

3- عند الاستيقاظ : يعتقد البعض أن تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة يؤدي إلى بدء عملية التمثيل الغذائي .. ولكن في الحقيقة فإن مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر تميل إلى زيادة إنتاج حمض المعدة الذي يمكن أن يزعج معدتك .

4- بعد الدواء مباشرة : يمكن أن يسبب تناول الشاي الأخضر مع أو بعد تناول الحبوب مباشرة ضررا حيث يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية الموجودة في الأدوية الخاصة بك مع الشاي الأخضر مما قد يؤدي إلى الحموضة .. لذلك يُنصح دائما بتناول الأدوية بالماء العادي فقط .