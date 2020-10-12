كشفت منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من الإرشادات التي تساعد الشخص في التمييز بين أعراض الإصابة بالأنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد .

والتي تمثلت في الآتي :

1- حرارة الجسم : إذا شعر المريض بارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم أو سعال مفاجئ فهو مريض بالأنفلونزا بنسبة 80% وليس بفيروس كورونا .. وذلك لأن كورونا يتسلل إلى جسد المريض بشكل تدريجي ابتداء من يوم الإصابة .

2- مدة الإصابة ابتداء من ظهور الأعراض : إذا تجاوزت مدة ظهور الأعراض الستة أيام فذلك يزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما يعرف علميا بفترة حضانة الفيروس .

3- فقدان حاسة الشم او التذوق : هو العارض الأول والأهم من أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 على الرغم من عدم إنسداد الأنف .

4- أعراض مفاجئة : تتمثل الأعراض المفاجئة على مرضى فيروس كورونا في ضيق التنفس الحاد أو الفشل الكلوي الحاد أو توقف بعض الأعضاء الأساسية عن العمل وهذا هو السبب المباشر لارتفاع عدد الوفيات .