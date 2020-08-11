كشف أحد التقارير الطبية عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها جسم الإنسان في حال تناول الاطعمة المتعفنة .

حيث نصح بعض الخبراء بضرورة تجنب ذلك الأمر لأن بعض أنواع العفن تحتوي على مركبات كيميائية سامة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة .

وتمثلت مخاطر تناول الطعام المتعفن في الإصابة بالغثيان والتقيؤ والإسهال ومشاكل يمكن أن تصيب الكبد .

بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص يعانون من رد فعلي تحسّسي يشمل الحكة وصعوبة في التنفس فضلا عن سيلان الأنف .

وأشار الخبراء أيضا إلى أن أحد تلك المركبات ويطلق عليه ” أفلاتوكسين ” يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من بعض أنواع السرطان .