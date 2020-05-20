يعاني الكثير من الأشخاص من القلق الذي يرتبط في بعض الأحيان بمشاكل تصيب الدماغ ويوصف لعلاجه بعض الأدوية .

وإلى جانب الأدوية توجد بعض الطرق التي يمكن انتهاجها للتخفيف من أعراض القلق مثل ممارسة التمارين الرياضية .

كما يوجد عدد من الأطعمة التي تساعد في الحد من أعراض القلق والتي تتمثل في الآتي :

1- اللبن : إن البروبيوتكات أو البكتيريا المفيدة الموجودة في عدة أنواع من اللبن يمكن أن تحسن من جوانب متعددة لصحتك بما فيها الصحة العقلية .

2- سمك السلمون : يعمل على تخفيف القلق وذلك لاحتوائه على مغذيات مفيدة لصحة الدماغ بما فيها فيتامين د وأوميغا 3 والاحماض الدهنية ” DHA ” و ” EPA ” التي تساهم في تنظيم الموصلات العصبية ” دوبامين ” و ” السروتونين ” اللذين يتميزان بمفعول مهدئ للأعصاب .

3- الشاي الأخضر : يحتوي على حمض أميني لديه تاثيرات إيجابية على الصحة العقلية والتخفيف من حدة القلق .. كما يحتوي على مضادا للأكسدة أيضا .

4- الشوكولا السوداء : تحتوي على ” فلافانول ” وهي مواد مضادة للأكسدة التي يمكن أن تفيد في عمل الدماغ وتحسن وصول الدم إلى الدماغ وقابلية التكيف مع الضغوطات التي نواجهها .

5- البابونج : هو عشبة قد تساعد على التخفيف من القلق لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة التي أثبت علميا أنه يمكنها أن تقلل من الالتهابات والتي تخفف من خطر القلق .

6- الكركم : يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ويساعد إضافة الكركم إلى غذائك في تخفيف حدة القلق الذي تعاني منه .