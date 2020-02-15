تعرف على بعض الأطعمة التي تعمل على تعديل المزاج

تمكن مجموعة من الأطباء في مستشفى مايو بولاية أريزونا الأمريكية من التوصل إلى مجموعة من الأطعمة الغذائية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية للإنسان بعد تناولها وذلك لاحتوائها على المواد التي تساعد على تحسين المزاج .

ومن هذه الأطعمة تأتي البقوليات والأسماك والمكسرات والبروكلي والسبانخ والبيض .

فالأسماك الدهنية تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 التي تساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب وتحفز إنتاج هرمونات السعادة ” السيروتونين والدوبامين ” .

أما البقوليات والمكسرات والبيض فتحتوي على ​أحماض أمينية من ضمنها التربتوفان والذي يهدف إلى المحافظة على توازن هرمون السيروتونين في الجسم .

كما يحتاج الجسم أيضا الى حمض الفوليك الموجود في السبانخ والبروكلي لأن نقصه بالجسم يسبب اضطراب النوم والاكتئاب .