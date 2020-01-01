تعرف على بعض الأطعمة والمشروبات التي تستنزف الطاقة وتشعرك ب ” الخمول “

نشر موقع ” سكاي نيوز ” أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في انخفاض مستوى الطاقة لدي الشخص لذا بجب التقليل منها أو التوقف عن تناولها .

وتمثلت تلك الأطعمة في الآتي :

1- الخبز الأبيض : هناك أنواع من الخبز والتي يتم تصنيعها بالدقيق الأبيض والتي ينصح بتجنبها واستبدالها بالخبز المصنوع من الدقيق الأسمر .. حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير .

أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقتا طويلا لامتصاصه مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول .

2- حبوب الإفطار : الحبوب التي تحتوي على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر بصحتك .. فالسكر يرفع الطاقة سريعا ولكن هذا لا يستمر لفترة طويلة وسرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم .. وحينما يحدث ذلك فإنه يحدث اضطرابا في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ وبالتالي تفقد قدرا كبيرا من الطاقة .

3- الأطعمة المقلية : حيث تحتاج الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى يتم هضمها بالجسم وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات .

4- مشروبات الطاقة : هناك اعتقاد خاطئ بأن مشروبات الطاقة هي السبيل المثالي لتجديد الحيوية والنشاط اليومي .. حيث إنها مصنوعة للعمل على المدى القصير فهي تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة فيشعر الشخص بالطاقة والنشاط ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من ذي قبل .. وبالتالي يزداد تعب الجسم وقلة نشاطه وطاقته .