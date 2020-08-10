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يقوم الكبد والكليتان بعملية تنقية الدم من السموم التي يتعرض لها الإنسان إلا إنه في بعض الأحيان قد لا تتمكن من القيام بذلك بشكل صحيح مما يؤثر على صحة الفرد .

ويساعد في هذه العملية تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تضاف إلى النظام الغذائي اليومي لتنقية الدم من السموم والتي تتمثل في الآتي :

1- البنجر : الذي يعد مصدر جيد لمضادات الأكسدة والنترات التي تحفز إنتاج الإنزيمات التي تنقي الدم .

2- قصب السكر : يعد مطهرا طبيعيا للدم كونه يحتوي على الحديد الذي يسمح بتدفق الدم الصحي في الجسم .

كما يعمل على تنقية الجسم وطرد البكتيريا والسموم التي توجد بداخله وذلك يظهر عن طريق زيادة خروج البول من الجسم .

3- الريحان : له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكنه إزالة السموم من الجسم كله بما في ذلك الدم والكلى والكبد .

4- عصير الليمون : يساعد عصير الليمون في تنظيف الدم والجهاز الهضمي حيث يؤدي إلى تغيير توازن جرجة الحموضة لدى الإنسان للقضاء على معظم البكتيريا .

5- صودا الخبز مع خل التفاح : هذا المزيج هو أحد أفضل أسرار تنقية الدم .. أضف 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز و 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واشربه على الفور .

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تعليق واحد

  1. بس هذه الأطعمة ؟؟
    يعني ما معاهم سمكتين شبوط مسكوف على باجا لحمة راس هههههههههههههههه صينية دولمة وجدر برياني ههههههههههههههههه طيب البنجر هذا لو أردت أكله الان كيف اطبخه ؟ شوي والا قلي هههههههههههههه والا اعمله مسكوف ؟؟ ههههههههههههههه والريحان هذا شنو ؟ اروح اشوف الباجا احسن والله حاطها على النار ههههههههههههههه

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