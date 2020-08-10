يقوم الكبد والكليتان بعملية تنقية الدم من السموم التي يتعرض لها الإنسان إلا إنه في بعض الأحيان قد لا تتمكن من القيام بذلك بشكل صحيح مما يؤثر على صحة الفرد .

ويساعد في هذه العملية تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تضاف إلى النظام الغذائي اليومي لتنقية الدم من السموم والتي تتمثل في الآتي :

1- البنجر : الذي يعد مصدر جيد لمضادات الأكسدة والنترات التي تحفز إنتاج الإنزيمات التي تنقي الدم .

2- قصب السكر : يعد مطهرا طبيعيا للدم كونه يحتوي على الحديد الذي يسمح بتدفق الدم الصحي في الجسم .

كما يعمل على تنقية الجسم وطرد البكتيريا والسموم التي توجد بداخله وذلك يظهر عن طريق زيادة خروج البول من الجسم .

3- الريحان : له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكنه إزالة السموم من الجسم كله بما في ذلك الدم والكلى والكبد .

4- عصير الليمون : يساعد عصير الليمون في تنظيف الدم والجهاز الهضمي حيث يؤدي إلى تغيير توازن جرجة الحموضة لدى الإنسان للقضاء على معظم البكتيريا .

5- صودا الخبز مع خل التفاح : هذا المزيج هو أحد أفضل أسرار تنقية الدم .. أضف 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز و 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واشربه على الفور .