تعرف على بعض الطرق للتخلص من الصداع النصفي بدون أدوية

كشف موقع ” wiki how ” عن بعض الطرق التي يمكن اتباعها في المنزل بدون الرجوع إلى الأدوية من أجل العلاج من آلام الصداع النصفي والذي تفشل بعض الأدوية في علاجه أحيانا .

وذكر الموقع 6 طرق بديلة عن الأدوية تساعد في التخلص من الصداع النصفي وتتمثل في الآتي :

1- شرب الكثير من المياه الذي يساعد على ترطيب الجسم وخاصة في فصل الشتاء بسبب الجفاف الذي يصيب الإنسان والذي يؤدي لمعاناة الصداع النصفي طوال اليوم .

2- الاستحمام بالماء الساخن فالبخار يساعد على فتح الجيوب الانفية .

3- وضع مكعبات من الثلج على الرأس أو الرقبة لتخفيف الألم الناتج عن الصداع النصفي عن طريق لف قطعة من القماش وتثبيتها على الرأس وتركها لمدة 20 دقيقة وتكرر العملية كلما شعرت بالألم .

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على الماغنسيوم من أكثر الأطعمة المفيدة فى التخلص من الصداع النصفي حيث يعزز من استرخاء العضلات .. ويوجد الماغنسيوم في الخضروات الورقية والموز والأفوكادو .

5- ممارسة بعض التمرينات الرياضية مثل اليوجا والمشي والمساج .. كما يمكن ان يعالج الصداع أيضا عن طريق التنفس ببطء من الأنف حتى تستنشق أكبر قدر من الهواء للحد من آلام الصداع النصفي .