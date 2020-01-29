تعرف على بعض العادات الخاطئة التي يجب تجنبها بعد الأكل

نشرت صحيفة ” Times Of India ” مجموعة من العادات التي يقوم بها العديد من الأشخاص بعد تناول الطعام والتي تتسبب في حدوث مشاكل صحية وخاصة فيما يتعلق بالجهاز الهضمي وصحة الأمعاء .

وتمثلت تلك العادات في الآتي :

1- شرب الماء : حيث لا يجب تناول المياه عقب تناول الطعام مباشرة لأن ذلك يؤثر على إفراز إنزيمات وعصارة المعدة مما يرفع من درجة حموضة الجسم ويعيق امتصاص الحديد .. ونفس الأمر ينطبق على الشاي والكافيين .

2- النوم : يعتبر هذا الأمر ضار للغاية حيث يعوق إمكانية هضم الطعام مما يتسبب بشعور مزعج في الأمعاء وانتفاخ البطن وآلام المعدة .. لذلك لا ينصح بالنوم أو الاستحمام أيضا بعد تناول الطعام مباشرة .

3- تناول الفاكهة : يفضل تناول الفاكهة على معدة فارغة أو بعد فترة محددة من تناول الطعام وليس بعده مباشرة لأنه بتناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة يعوق ذلك عملية الهضم وامتصاص الجسم لها وبالتالي يؤدي ذلك لحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي .

4- التدخين : يتسببب التدخين مباشرة بعد تناول الطعام في تهييج جدار الأمعاء والالتهابات المزمنة في المعدة والقولون العصبي .. حيث أفادت عدة دراسات بأن تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل مباشرة يعادل تدخين 10 سجائر في وقت واحد .