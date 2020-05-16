نشر موقع ” Health ” المتخصص بالأخبار الطبية تقريرا حول أهمية المحافظة على الجهاز المناعي خاصة في الوقت الحالي مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد .

والتأكيد على أهمية إتباع السلوكيات وتناول الأطعمة التي تدعم الجهاز المناعي .

كما أشار التقرير إلى وجود 6 عادات غذائية خاطئة والتي يجب تجنبها وتتمثل في الآتي :

1- تجنب تناول الخضار : إن تناول الخضروات الخضراء مفيدا للجسم والتي توفر المغذيات والفيتامينات الرئيسية التي تساعد في تقوية المناعة بما في ذلك فيتامين “ أي ” و ” سي ” .

وتحتوي الخضروات الخضراء أيضا على مركبات نشطة تحفز الجسم على تحسين المناعة في الأمعاء موقع الخلايا المناعية الأكبر في الجسم .

2- الإفراط في تناول ملح الطعام : توصلت دراسة أجراها باحثون في مستشفى بون الجامعي بألمانيا إلى أن الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى إضعاف المناعة فعند إفراز الكلى للصوديوم الزائد تحدث تأثيرات كيميائية في الجسم مما يقلل من القدرة على مكافحة الالتهابات البكتيرية .

ووفقا للمبادئ الإرشادية الغذائية فإن الحد اليومي الموصى به للبالغين الأصحاء من الصوديوم هي أقل من 2300 ميلي غرام .

3- تناول الكافيين بكميات كبيرة : يؤثر تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغنية بالكافيين على ساعات النوم مما يؤدي إلى زيادة فرص حدوث مضاعفات للالتهابات وتقويض المناعة .

4- شرب الكحوليات : وفقا لدراسة بالمعهد الوطني الأمريكي لتعاطي الكحول والإدمان أن الكحول قد يزيد قابلية الإصابة بالالتهابات الرئوية ومتلازمة ضيق النفس الحادة .

5- عدم تناول الألياف : تدعم الألياف صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تغيير تركيبة بكتيريا الأمعاء بطرق تعزز كلا من المناعة والمزاج العام للشخص .

وكشفت أبحاث أجراها المركز الطبي بجامعة كولومبيا أن تناول كميات أكبر من الألياف الغذائية تدعم وظائف الخلايا المناعية بما في ذلك الحماية ضد الفيروسات .

6- المبالغة في تناول السكر : وفقا لدراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول 100 غرام من السكر بعد صيام ليلة واحدة يؤدي إلى خفض قدرة الخلايا المناعية في الجسم على مقاومة البكتيريا لمدة تصل إلى خمس ساعات .