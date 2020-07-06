نشر موقع ” The South African ” تقريرا حول بعض الطرق الطبيعية التي تستخدم لتبييض الأسنان بدون مواد كيميائية ويمكن أن تغني عن المنتجات التجارية .

وتمثلت تلك الطرق في الآتي :

1- خل التفاح : يمكن استخدام خل التفاح لغسيل الفم أسبوعيا للمساعدة على تبييض أسنانك وذلك عن طريق مزجه بالماء والمضمضة به لعدة دقائق ثم غسل الفم بالماء العادي .

2- زيت جوز الهند : تساعد المضمضة بزيت جوز الهند لمدة 15 دقيقة يوميا على إزالة البكتيريا الموجودة في الفم وتقليل تراكم اللويحات .

3- صودا الخبز : أو المعروفة ب ” بيكربونات الصودا ” والتي تساعد على إزالة البقع من الأسنان ومنع تكون البكتيريا في الفم .

ويتم استخدامها عن طريق مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء لتشكيل معجون ووضعه على الفرشاة واستخدامه عدة مرات أسبوعيا للحصول على أسنان أكثر بياضا .

4- الحد من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تتسبب في حدوث تصبغات وتغير لون الأسنان مثل : القهوة والمشروبات الغازية .. بالإضافة إلى التدخين وعدم الإفراط في تناول السكر .

5- الخضروات والفواكه : يعد مضغ الفواكه والخضراوات النيئة نصيحة تقليدية لفرك الترسبات .. فالفراولة والأناناس هي ثمار شائعة مرتبطة بتبييض الأسنان .

فيمكن سحق فراولة طازجة وخلطها مع صودا الخبز لتشكيل معجون ووضعه على فرشاة أسنانك .. لكن يجب التقليل من استخدام معجون الفراولة لمرة أو مرتين أسبوعيا لتجنب تلف مينا الأسنان .