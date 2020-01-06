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تعرف على كيفية التخلص من ” التهاب الحلق ” بطرق بسيطة وعلاجات منزلية

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نشرت مجلة ” هيلث سايت ” تقريرا عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق واللوزتين ومنع حدوث مضاعفات .

والذي يعد أحد أكثر الأعراض شيوعا للإصابة بالبرد أو الإنفلونزا ويجعلك غير قادر على أن تبتلع أو تأكل أو تنام ويسبب ألام وخشونة في الحلق .

وتمثلت تلك العلاجات المنزلية في الآتي :

1- استخدام ” ماء الغرغرة ” : حيث تكمن أهمية الغرغرة في بساطة استخدامها فكل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافىء وملعقة ملح لتصنع المحلول المقاوم للبكتيريا بشكل فعال .

2- شرب ماء الليمون الساخن : يتميز بقدراته المضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات والتي من شأنها أن تزيد من صعوبة تكاثر الفيروسات والبكتيريا في الحلق .

3- العسل : تناول ملعقة صغيرة من العسل الذي يعمل على مقاومة الجسم للبكتيريا كما يعمل كمضاد حيوي طبيعي واسع المجال .

4- شاي البابونج : الذي يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات والأكسدة .. كما أن إضافة بعض من العسل الطبيعي إليه يرفع من قيمة العلاج كثيرا .

 

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