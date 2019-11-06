تعرف على كيفية علاج انخفاض ضغط الدم بطرق طبيعية وبسيطة

كشفت مجلة ” The health site ” عن أعراض وأسباب انخفاض ضغط الدم والطرق الطبيعية الممكنة لعلاجه .. كما أكدت على خطورة انخفاضه بصورة غير طبيعية على الصحة .

وأشارت إلى الطرق التي يمكن أن يتبعا الشخص المصاب بانخفاض ضغط الدم والتي تعتبر طرقا طبيعية وبسيطة .

وتتمثل تلك الطرق في :

1- ضرورة استشارة الطبيب أولا .

2- ضرورة استهلاك السوائل بشكل مستمر وتجنب الجفاف .

3- الحرص على زيادة كمية الملح باعتدال في النظام الغذائي وتناول وجبات صغيرة ومتعددة .

4- تناول الكثير من الجبن والسمك المدخن .

5- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ” B12 “الذي يؤدي نقصه إلى فقر الدم الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض ضغط الدم .. كما يوصى بالبيض أيضا والزيتون .

6- وبالنسبة للمشروبات فيأتي شاي العرقسوس والقهوة حيث يساعد هذا الشاي في حل مشكلة انخفاض الضغط من خلال قمع هرمون الـ ” ألدوستيرون ” كما تساعد القهوة في تنظيم مستويات الضغط عن طريق تعزيز نظام القلب والأوعية الدموية واستقرار معدل ضربات القلب .

وعن الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم فتتمثل في الجوع أو الجفاف البسيط وفقدان الدم والإصابة بعدوى شديدة في مجرى الدم .. بالإضافة إلى اضطرابات القلب ومشاكل الغدد الصماء .

وتعد نوبات انخفاض ضغط الدم متكررة وأكثر شيوعا بين كبار السن فوق الـ 65 عاما .

ومن الأعراض الشائعة عن الإصابة بانخفاض ضغط الدم يأتي الدوار ونوبات الإغماء والتعب الشديد وعدم القدرة على التركيز .. بالإضافة إلى الغثيان وعدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة كما أنه إذا حدث انخفاض شديد في ضغط الدم قد يصاب الشخص بالارتباك والتشويش .

وفي الحالات المتدهورة يلاحظ شحوب وبرودة شديدان بالبشرة بالإضافة إلى تنفس سريع ووتيرة نبض ضعيفة .. وتشير هذه العلامات إلى الحاجة إلى رعاية طبية طارئة .. فإذا تفاقم الوضع يمكن أن ينتج عنه إصابة بتلف في الدماغ أو القلب وغير ذلك من مضاعفات خطيرة .