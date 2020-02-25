تعرف على ماهية ” متلازمة النظر للحاسوب ” وأعراضها وطرق علاجها

نشرت صحيفة ” Times Of India ” تقريرا حول ماهية متلازمة النظر للحاسوب وما هي الأعراض المصاحبة لها وطرق علاجها .

والتي تأتي بسبب أن الكثير من الأشخاص يعانون من قضاء أوقاتا طويلة أمام شاشات الحاسوب والهواتف المحمولة سواء في العمل أو غيره مما يؤثر عليهم .

فينتج عن النظر للهاتف والحاسوب لفترات زمنية طويلة العيون المتعبة بسبب ما تتعرض له عضلات العين من إرهاق وجهد شديدين والرؤية الضبابية وتشنجات الرقبة ونوبات الصداع المتكررة والتي تصيب أكثر من 60 مليون شخص في العالم .

وأشارت الصحيفة إلى طرق العلاج من متلازمة النظر للحاسوب والتي تمثلت في الآتي :

1- تناول المكملات الغذائية : إذا لم تستطع تناول الجرعات الموصى بها من الخضراوات يوميا يمكنك استشارة طبيبك والبدء في تناول المكملات الغذائية التي تمد جسدك بما لا يقل عن 20- 25 ملغ من كل من اللوتين وزياكسانثين .

2- تناول الأطعمة الخضراء : يجب تناول الخضراوات الغنية بفيتامين ” أ ” للحفاظ على صحة العيون.. حيث تحتوي على عنصري اللوتين وزياكسانثين وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات ولهما دور فعال في تعزيز صحة العيون .

3- تقليل التعرض للضوء الأزرق : يوصي الخبراء بتقليل التعرض للضوء الأزرق للهواتف المحمولة والشاشات لأنها تؤدي للإصابة باضطرابات النوم وأمراض كثيرة للعيون مثل : المياه البيضاء والإصابة بنوبات الاكتئاب .. وذلك عبر استخدام نظارات القراءة أو النظارات ذات العدسات الزرقاء والعدسات اللاصقة لحجب الأشعة عن الوصول للعين .

4- تقنية 20 : 20 : إذا كانت طبيعة عملك تفرض عليك المكوث أمام الحاسوب والنظر للشاشات فترات طويلة فعليك اتباع تقنية 20:20 أي كل 20 دقيقة عليك إراحة عينيك وإغلاقهما لمدة 20 ثانية فهذا الأمر يساعد على إسترخاء عضلات العين وتجنب الشعور بالصداع .