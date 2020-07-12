كشفت ” إيرينا يارتسيفا ” الممرضة العامة وأخصائية المناعة والحساسية عن أضرار شرب القهوة في الطقس الحار وضرورة الحد من تناولها حتى لا تضر الجسم .

فقالت أن هذا المشروب هو أمر خطير بشكل خاص في الطقس الحار إذا تم تناوله بكميات كبيرة حيث يؤدي إلى الجفاف .

حيث أن التأثير الرئيسي للقهوة هو تسريع التخلص من السوائل في الجسم .. وفي الطقس الحار يكون خطرا حيث يسبب الجفاف .. لذلك من المهم شرب كوب من الماء قبل أو بعد تناول القهوة .

وأشارت إلى أنه أثناء المجهود البدني مع التعرق يتم فقدان الكثير من السوائل في الحرارة أكثر لذلك فإن الشخص في حاجة إلى شرب القهوة باعتدال والاعتماد على السوائل أكثر .

وتابعت : ” إذا كان الشخص مصابا بتحصي البول وتلف الكلى فإن هؤلاء الأشخاص لا ينصح بتناولهم أكثر من فنجان واحد من القهوة في اليوم ” .

وأضافت : ” لا يوجد فرق بين القهوة الساخنة والباردة لأن المادة الفعالة واحدة إنها مادة الكافيين وهي في أي شكل تؤثر على الأحاسيس العامة ” .