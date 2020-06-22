نشر موقع ” The Health ” تقريرا حول مشكلة دهون البطن التي يعاني منها الكثير من الأشخاص ويحاولون التخلص منها .

وأشار الموقع إلى وجود 5 مشروبات بسيطة وفعالة تساعد في التخلص من دهون البطن وتظهر نتائجها خلال أيام قليلة والتي تتمثل في :

1- الشاي الأخضر : بيساعد تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح الباكر على فقدان دهون البطن وخاصة إذا تم تناوله بدون سكر .

ولكن يكفي كوبين فقط من الشاي الأخضر .. حيث أن الإكثار من هذا المشروب قد يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام .

2- الكمون : يعزز مشروب الكمون عملية التمثيل الغذائي والهضم ويساعد على فقدان الوزن بسرعة .. ويتم إعداد هذا المشروب بإضافة ملعقة كبيرة من بذور الكمون إلى كوب من الماء وتركه طوال الليل ثم تناوله على معدة فارغة في صباح اليوم التالي بعد تصفية الماء .

3- بذور الكاروم ” أجوين ” : تعمل هذه التوابل على تحفيز التوابل عملية الهضم وتشجع على امتصاص الطعام مما يجعل تراكم الدهون أمرا صعبا .

لذا ما عليك سوى نقع ملعقتين كبيرتين من بذور أجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء والاحتفاظ بها طوال الليل ثم قم بتصفية الماء وشربه على معدة فارغة في الصباح .

4- الشمر : يعمل على إزالة السموم من الجسم مما يساعد على فقدان الوزن .. فقط أضف ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء واتركه طوال الليل ثم قم بتصفية الماء في الصباح واشربه على معدة فارغة .

5- ماء العسل بالليمون : قم بعصر الليمون في كوب من الماء الفاتر وأضف ملعقة صغيرة من العسل إليه وتناوله أول شئ في الصباح سيساعد على حرق دهون البطن وتعزيز عملية الهضم .