تعرف على 6 طرق بسيطة لإزالة جير الأسنان من المنزل

نشر موقع ” با-باميل ” الإلكتروني عدة مكونات وحلول منزلية بسيطة من شأنها تبييض الأسنان وإزالة الجير ومنع تكونه الذي يؤدي تراكمه على الطبقة الخارجية للأسنان إلى حدوث مشكلات التسوس وغيرها من المشكلات الضارة .

وتمثلت تلك الحلول في استخدام الآتي :

1- السمسم : حيث أن مضغ حبات السمسم أو وضع مسحوق من السمسم المطحون على فرشاة الأسنان بعد ترطيبها بالماء يعتبر وسيلة فعالة للتخلص من الجير العالق على الطبقة الخارجية للأسنان ولن يضر المينا الخاصة بالأسنان .

2- التين : تحتوي فاكهة التين الطازج على عناصرة مضادة للبكتيريا تقلل من التهابات اللثة والأسنان .. لذلك يجب تناول من 3-4 ثمرات من فاكهة التين الطازج لدورها الفعال في الحفاظ على نظافة الفم والأسنان .

3- الألوفيرا : يستخدم في إزالة الجير من الأسنان ومنع تكونه مرة أخرى وذلك عن طريق خلط كوب من الماء مع نصف كوب من بودرة الخبز وملعقة صغيرة من جل الألوفيرا وملعقة صغيرة من زيت الليمون و4 ملاعق من الجلسرين النباتي وتنتظر بضع دقائق ثم نغسل الأسنان بالماء .. ومن الممكن تكرار استخدام هذا الغسول بضع مرات أسبوعيا .

4- زيت الروز ماري : حيث يعتبر مطهرا طبيعيا لبكتيريا الفم والأسنان فاستخدام الغرغرة المصنوعة من 2-3 قطرات من الزيت في ملعقة كبيرة من الماء لبضع دقائق مع الحرص على عدم ابتلاع تلك المكونات يؤدي لإزالة الجير وتبييض الأسنان بالإضافة للقضاء على رائحة النفس الكريهة .

5- قشر البرتقال : فرك الأسنان باستخدام قشر البرتقال ثم غسل الأسنان بالماء الفاتر يؤدي إلى محاربة البكتيريا المتراكمة وإزالة الطبقات الجيرية والحصول على أسنان ناصعة البياض .

6- معجون فيتامين سي : عن طريق صنع معجون من الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي مثل : البرتقال والطماطم والفروالة .. بسحقها بالشوكة أو باستخدام الخلاط الكهربائي ونترك العجينة على الأسنان لمدة 5 دقائق ثم نشطفها بالماء .. حيث يساعد هذا المعجون على إزالة الجير والحصول على أسنان بيضاء .