يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ارتفاع ضغط الدم والتي قد يتسبب عدم الانتباه إليها إلى مشكلات صحية خطيرة منها الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية .

ونشر موقع ” هيلث شوت ” تقريرا حول عدة طرق يمكن اتباعها للتحكم والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم دون الحاجة إلى الأدوية .. وتمثلت تلك الطرق في الآتي :

1 – النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات على الأقل : حيث يتسبب المزيد من العمل وقلة النوم في زيادة القلق والتوتر مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم .

2 – ممارسة الرياضة بانتظام : إن النشاط البدني المنتظم مثل 150 دقيقة أسبوعيًا أو نحو 30 دقيقة في أغلب أيام الأسبوع يساعد على تقليل ضغط الدم بنسبة تبلغ من 5 إلى 8 ملم درجة زئبقية إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم .

ومن المهم أن تستمر في ممارسة الرياضة لأنك إذا توقفت عن التمرين يمكن لضغط دمك معاودة الارتفاع .

3 – تقليل الصوديوم في النظام الغذائي : قد يُحسِّن تقليل الصوديوم في النظام الغذائي من حالة القلب الصحية كما قد يُقلِّل ضغط الدم بحوالي من 5 إلى 6 مليمترات زئبقيَة إذا كان الشخص يعاني من ضغط دم مرتفع .

4 – إتباع نظام غذائي صحي : يجب إتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والتقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول والدهون والكربوهيدرات .

5 – الإقلاع عن التدخين وتجنب الكحول : ترفع كل سيجارة تقوم بتدخينها ضغط دمك لعدة دقائق بعد انتهائها ويساعد التوقف عن التدخين ضغط دمك على العودة إلى طبيعته .

كما يمكن أن يرفع شرب الكحول ضغط الدم بدرجات عديدة ويمكن أن يقلل الكحول من فعالية أدوية ضغط الدم .

6 – تقليل الضغوط النفسية : تجنب الإجهاد فالإجهاد البدني أو العقلي أيضا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم .