تعرف على 9 مشروبات تسبب آلام المفاصل

تعد الالتهابات المفصلية وآلام الروماتيزم من الأمراض الشائعة والموجودة لدى الكثير من الأشخاص ويعانون منها بشكل كبير .

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بآلام المفاصل هي بعض المشروبات اليومية التي يعتاد الكثيرون تناولها .. ولكن لا يتساوى كل الذين يعانون من التهاب المفاصل في أضرار هذه المشروبات بنفس الطريقة .

وفيما يلي سنعرض المشروبات التسعة الأكثر احتمالا أن تسبب أعراض التهاب المفاصل :

1- عصائر الفاكهة : يؤدي تناول الفاكهة كعصائر إلى فقدانها لأليافها المفيدة بالإضافة إلى استهلاك كمية كبيرة من السكر .. لذلك يفضل تناولها بعيدا عن صنع العصائر منها .

2- الحليب ومنتجات الألبان : لا يجب الإفراط في تناولها وذلك لاحتواء الحليب ومنتجاته على مادة تسمى ” الكازين ” التي يمكن أن تؤدي إلى بعض أنواع التهاب المفاصل مناعيا .

3- الماء : يتوقف ذلك على درجة نقاء المياه بالمكان الذي تعيش فيه .. فمياه الصنبور يمكن أن تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية التي قد تهيج الأنسجة وتسبب الالتهاب .

4- الكحول : تناول الكثير من الكحول يشعر المصاب بالتهاب المفاصل بآلام شديدة .

5- عصير الطماطم أو الصلصة : جرى تصنيف الطماطم على أنها تحتوي أضرارا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل لاحتوائها على مادة ” سولانين ” وهي مادة سامة .. إلا أن الأبحاث لم تثبت صلة سولانين والتهاب المفاصل لكن يظل ضرر عصائر الطماطم التجارية مع الملح على المفاصل معروفا .

6- القهوة : فهي تحتوي على مادة ” البوليفينول ” المضادة للأكسدة والتي تقلل إلى حد كبير من الالتهابات .. ومن ناحية أخرى تحتوي على مادة الكافيين المعروفة بأضرارها لذا عليك موازنة احتياجك منها .

7- الصودا دايت : مثل الصودا العادية فهي مركب كيميائي يؤثر سلبيا على الجسم .

8- الكافيين ومشروبات الطاقة : بسبب وجود الكافيين لاحتوائه على نسب عالية من السكر والذي يمثل خطورة على المفاصل إلى جانب تأثيره الضار بشكل عام على زيادة الوزن وبالتالي يجبر المفاصل على تحمل ضغط أكبر مما ينبغي .. كذلك مشروبات ماء التونيك المضافة إليه مادة الكينين والصودا .

9- البيرة : تسمح للجسم بإطلاق مواد كيميائية تسمى ” البيورين ” الذي يسبب حمض اليوريك ذا التأثير القوي على المفاصل والمسبب الأول لمرض النقرس .